Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Sept Sept’ une épicerie de nuit flambant neuve

Ouverte seulement depuis 3 jours, la ville de Chalon-sur-Saône possède sur sa circonscription une nouvelle épicerie de nuit installée 23 rue Pasteur.

Sur place, Vincent vous accueille dans une surface commerciale très bien agencée où de nombreuses denrées alimentaires ainsi que des spiritueux vous attendent.

Ce magasin est ouvert le vendredi et samedi de 20 heures 30 à 5 heures et le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 20 heures 30 à 1 heures 30 (établissement fermé le lundi).

J.P.B.