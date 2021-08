Dans le cadre du Festival Garçon la note, le groupe les PEPE LY enchante le café ‘Place 2Be’ avec du rock français

Mercredi, à partir de 20 heures 30, il y avait affluence au bar-lounge « Place 2Be » situé 25 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, pour la soirée concert du groupe PEPE LY dans le cadre du festival « Garçon la Note », encadré par Nolwen Robine, responsable programmation de ce festival.

Les trois propriétaires de cet établissement, Abdel, Arnaud et Danina pouvaient être satisfaits de cet événement qui a attiré beaucoup de monde et qui a permis au cours de la soirée, grâce à ce duo, de faire découvrir ou redécouvrir de la musique aux influences rock français aux chalonnaises et chalonnais ravis d’être présents.

Ce duo Mâconnais est composé :

de Raphaëlle originaire de Villefranche-sur-Saône (chant, guitare et flûte traversière),

et Eric originaire de Clermont (guitare),

Ensemble, ils ont assuré l’ambiance de la soirée.

Clin d'oeil à deux charmantes commerçantes du Centre ville!

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B