Avec Koh Lanta, Camping Paradis ou Good Doctor... TF1 truste les audiences

La période estivale et surtout les prémices de la rentrée viennent à nouveau confirmer le leadership de TF1. Mardi soir, Koh Lanta a pulvérisé tous les records d'audience et réalise son meilleur lancement en 20 ans d'émission, réunissant quasi 30 % de part de marché, et plus de 5,4 millions de téléspectateurs, très loin devant les chaines concurrentes. France 3 avec le 3e épisode de "Jugée Coupable" réalise un très bon 14,7% de part d'audience, surtout face au monstre de Koh Lanta.

Le résultat de TF1 est aussi à saluer lorsqu'on observe les très bons scores réalisés par Camping Paradis à chaque diffusion du lundi, mobilisant à chaque fois plus de 4 millions de téléspectacteurs. Mardi soir, le retour de Good Doctor pour sa 4e saison a lui aussi captivé une large partie des téléspectateurs avec plus de 19 % d'audience alors que France 2 réussit à limiter la casse avec le premier épisode de sa série Astrid et Raphaëlle.

Le rouleau compresseur de TF1 ne devrait pas s'arrêter puisque déjà les teasers d'émissions "phares" commencent à arpenter les écrans. Au regard de l'année 2020, 2021 devrait être encore une année de consécration pour TF1.