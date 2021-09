Rentrée 2021-2022 au Collège Camille Chevalier

C’est en respectant les mesures sanitaires de la covid 19 que s’est déroulée la rentrée des élèves de 6ème , jeudi matin à partir de 9 heures, au collège Camille Chevalier. Après avoir passé ce premier contrôle sécuritaire, Il régnait dans l’air avant l’appel de l'inquiétude, lors de ce jour de rentrée scolaire! Mais le nom d'une camarade ou d’un camarade dans la même classe suffisait à apaiser les élèves stressés.

Côté parents, venus nombreux pour les classes de 6ème, même appréhension avec le soulagement de voir son enfant sourire en retrouvant dans sa classe un ou une de ses meilleurs amis.

Le Principal du collège, Monsieur Laurent Jaillet, assisté de son Adjointe Séverine Berthaud et de la CPE Madame Célia Forin, rassurait tout le monde avec un discours bienveillant. Une nouvelle fois le principal rappelait à tous élèves et parents que la violence n’avait pas sa place dans l’établissement et que les sanctions sont immédiates contre les auteurs.

Cette année, le collège Camille Chevalier comptabilisera 633 élèves contre 599 lors de la rentrée 2020/2021 et 615 élèves lors de la rentrée 2019/2020, des effectifs plus convenables après plusieurs années passées en sureffectif.

Le collège comptabilise 174 élèves de 6ème répartis dans 6 classes, 156 élèves de 5ème répartis dans 6 classes, 142 élèves de 4ème répartis dans 5 classes et 167 élèves de 3ème répartis dans 6 classes. Il est à noter que, comme l'année dernière, l’établissement bénéficie de nombreuses classes aménagées : Danses (classique-contemporaine-Jazz et Hip Hop), Musique...

Enfin 53 professeurs seront en charge de l’enseignement des élèves et 4 AED et 3 AESH seront présents pour le bon fonctionnement de l’établissement. Fort de ses résultats au brevet des collèges (88,8% d’admis), les élèves pourront cette année encore, compter sur la qualité de l’enseignement dispensé dans cet établissement et la compétence des professeurs.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B