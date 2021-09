AVIS DE DECE - Monsieur Pierre-Aimé CATON

ROSEY



Michelle Caton,

son épouse ;

Nicolas et Nicole Caton,

Myriam et Patrick Fontanelle,

ses enfants ;

Loïc et Maïté,

Mélissa et Julien,

ses petits-enfants ;

Paulette Mazoyer,

sa sœur ;

Daniel Conry et Michèle,

son beau-frère ;

ses neveux et nièces,

cousins, cousines

et tous ses amis,

ont la douleur de vous faire-part du décès de

Monsieur Pierre-Aimé CATON

Dit « Mémé »

survenu dans sa 82e année.

Ses obsèques auront lieu le mardi 7 septembre 2021, à 11h15, au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône en face du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques, mais des dons au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie tout le personnel médical qui s'est occupé de M. Caton.

M. Caton repose à la chambre funéraire de Buxy jusqu'au lundi 6 septembre 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.