Un forum des associations à Chalon sur Saône pour faire du bien au moral (1)

Toujours compliqué lorsque vous pilotez une association en plein milieu d'une tempête sanitaire ! Et ce samedi, c'est un joli message d'espoir que les associations chalonnaises ont adressé avec une présence, des échanges, des bavardages et surtout des animations. C'est comme si un parfum d'une vie "normalisée" avait soufflé ce samedi sur Chalon sur Saône avec des messages malgré tout dissimulés derrière les masques mais l'intention était bel et bien au rendez-vous avec quelques 185 associations présentes contre 220 en temps "normal".

L.G