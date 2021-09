Cloître Saint Vincent : Le public chalonnais découvre le répertoire médiéval renouvelé avec l’ensemble ApotropaïK

Ce vendredi 3 septembre, à 20 h, dans l’enceinte du cloître Saint-Vincent, avait été programmé dans le cadre de l’événement « La Saison du Cloître », le concert de l’ensemble ApotropaïK qui propose un répertoire médiéval.

Clémence Niclas (voix et flûte à bec), Marie-Domitille Murez (harpe gothique), Louise Bouedo-Mallet (vièle à archet) et Clément Stagnol (luth médiéval) ont joué aux chalonnaises et aux chalonnais des airs du Moyen Âge de l’art bourguignon qui n’est que le « miroir » de ses princes tout en évoquant princesse Marie, dernière représentante du duché de Bourgogne.

Le quatuor a fait découvrir à son public des répertoires médiévaux renouvelés par un regard jeune et vivant afin de rendre cette musique plus accessible. C’est tout naturellement qu’ils ont été fortements applaudis tout au long de la soirée.

Les musiciens ont interprêté les oeuvres suivantes: le thème ‘Tempérance’ avec A chantar m’er de so qu’eu no volria, can l’erba fresh, Santa Maria leva... le deuxième thème ‘Charme’ avec Santa Maria Amar, Avé Maris Stella, Medée fu en amer véritable, le troisième thème ‘tourment’ avec Phyton,le merveilleus serpent, O Crudel Donna...

Pour information: ”Fort d’un instrumentarium varié, l’ensemble ApotropaïK a pour vocation de renouveler l’approche des répertoires médiévaux par un regard jeune et vivant. Leur démarche associe un travail de recherche et de compréhension, des sources à une attention portée à la créativité et à l’émotion. L’ensemble cherche à travers ses arrangements à mettre chaque instruments en valeur en mélangeant subtilement tous les timbres dont il dispose. Il souhaite faire découvrir ces répertoires anciens qui restent encore largement méconnus du public, au travers de prises de parole lors des représentations, afin de rendre cette musique plus accessible. En lien avec l’exposition présentée à la même période au Musée Denon, en partenariat avec le Musée Rolin et le Musée du Louvre, ils présentent des airs virtuoses du Moyen Âge !”

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B