C’est la reprise au studio de danse Monnot inscrivez-vous

C’est la rentrée au studio de danse Monnot et le Moving Show Dance de Chalon, les cours enfants reprennent le mercredi 8 septembre à partir de 11h pour les 4 ans et 15 h pour les enfants et ados, possibilité de faire 1 ou 2 cours d’essai.

Le studio propose les danses suivantes : Pour les enfants et ados: jazz, chorégraphies, hip hop street dance.

Concernant les adultes: Les cours reprennent aussi cette semaine rock n’ roll, salsa, bachata, kizomba, danse de salon…

Les lundis 6-13- et 20 septembre à 20h nous proposons pour les débutants la possibilité de venir au studio faire un ou plusieurs cours d’essai gratuitement seule ou en couple, les cours concernant les élèves deuxièmes année, reprennent le mardi 14 septembre à 19h30.

Possibilité de prendre des cours particuliers sur RDV.

Visitez notre site : www.dansemonnot.com .Renseignements 06.08.12.18.56 – 06.08.68.97.75

Communiqué du studio de danse

Diffusé par JPB