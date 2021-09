Une 34ème édition du Challenge de l'Aviron sous le signe de la bonne humeur

Ce dimanche 12 septembre, la Base nautique Adrien Hardy accueillait la 34ème édition du Challenge de l'Aviron. Le public et le soleil étaient au rendez-vous pour cette journée organisée par le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône et destinée à faire découvrir la pratique de ce sport qui met la Saône à l'honneur. Plus de détails avec Info Chalon.

Fondée en 1881 sous le nom de Société des Régates Chalonnaises, c'est en 1939 que l'une des plus anciennes associations de notre ville prendra le nom de Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC)*.



Organisé ce dimanche 12 septembre de 9 heures à 18 heures par Sidney Chouraqui et André Coupat, respectivement président et vice-président du CAC, le Challenge de l'Aviron est une journée destinée à faire découvrir ce sport au plus grand nombre.



Pour cette 34ème édition, le Centre de l'Aviron de Chalon-sur-Saône a mis les petits plats dans les grands avec 53 bateaux engagés, soit 16 bateaux pour la catégorie mixte, 17 pour la catégorie femmes et 22 pour la catégorie hommes.



C'est entre la Base nautique Adrien Hardy et l'Espace nautique du Grand Chalon que ce temps fort de l'association se tenait.



Voici le programme de la journée :



Le matin, de 9 heures à 11 heures 20, le défi démarrait avec les 1ères manches courses mixtes, femmes et hommes.



Une pause de 11 heures 20 à 14 heures, au cours de laquelle a également eu lieu une démonstration d'aviron avec des bateaux sélectionnés aux Championnats de France juniors et un concours de déguisement.



L'après-midi, de 14 heures 20 à 18 heures, le challenge reprenait avec les 2èmes manches courses mixtes, femmes et hommes.



De 17 heures à 17 heures 30, c'était l'heure de la remise des récompenses (plus de détails dans un prochain article) avant une séance d'autographes avec Adrien Hardy (champion olympique en 2004, double champion du monde, champion d'Europe et 12 fois champion de France), Fabrice Moreau (2 foiq vice-champion du monde, champion d'Europe et 7 fois champions de France) et Ethan Chouraqui, lequel a fini cette année 3ème aux Championnats du monde junior à Plovdiv (Bulgarie).



La journée qui s'était terminée avec un verre de l'amitié et était animée au micro par Maurice Coupat, un des entraîneurs du club.



Notons la présence parmi les participants dans la course mixte de l'équipe «Charlie et ses drôles de dames» avec Florence Plissonnier, Dominique Melin, Christine Cavet et Pascal Boulling.



Bien qu'arrivés bons derniers, ces représentants du Grand Chalon n'ayant bénéficié que d'un entraînement, ils en gardaient un bon souvenir. De toute façon, ils étaient là pour le fun!



À noter que le maire de Saint-Rémy, Florence Plissonnier, courait également dans la catégorie femmes pour les «Saint-Rémy Working Girls», aux côtés d'Angélique Dubar, Michèle Cools et Mélanie Legee.



Au total, l'élue san-rémoise a ramé 5 fois, deux manches pour l'équipe «Charlie et ses drôles de dames» et deux autres manches pour les «Saint-Rémy Working Girls», ce à quoi s'ajoute un tour avec 8 rameurs en découverte.



Venu initialement en simple visiteur, le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, s'est également prêté de bonne grâce au challenge tout comme Antonio Pascual, Michel Langlois, Edmond Valette et Nicole Clément, respectivement le président de la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC), le maire de Saint-Germain-lès-Buxy, le maire de Saules et le DGS de la CCSCC.



Parmi les 53 bateaux engagés, citons entre autres l'équipe «Usain Boat» avec Audrey Barbillot, Florence Feyeux, Marina Michaud et Hénora Page, l'équipe «Et c'est le d'rame...» avec Sophe Haas, Aurélie Burteaux, Delphine Arias et Catherine Boyer, l'équipe «Boaty McBoaty Face» avec Nadège Renou, Sonia De Souza, Helene Juppet et Chloé Perret, et l'équipe «Drôle de rame» avec Gaëlle Barault, Lydie Dhoutaut, Lydie Maradan et Gaëlle Chatelet.



Avec une forte affluence cette année, la bonne humeur et le soleil qui étaient au rendez-vous, cette 34ème édition du Challenge de l'Aviron a été une vraie réussite.



Le président du CAC tient à remercier les partenaires de l'association et les 96 bénévoles sans qui tout ceci n'aurait pu avoir lieu.



Vivement la 35ème édition!

* Le changement d'appellation est intervenu quelques mois avant le déclenchement de la guerre.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati