Septembre en Or : Exposition de dessins d'enfants à l’Hôpital William Morey

Ces dessins ont été réalisés par les enfants, qui ont participé dimanche à la Randonnée organisée par l'association « Le rêve de Marie dream », et ont pour objectif de sensibiliser aux cancers pédiatriques.

Dimanche, à l'occasion de la 4ème édition de la randonnée, les enfants qui le souhaitaient avaient la possibilité de faire un dessin ou/et d'écrire un message, destinés aux enfants actuellement hospitalisés à l’Hôpital William Morey.

Au final, ce sont près de 80 dessins qui ont été réalisés. Une partie est exposée cette semaine dans le hall de l'hôpital et l'autre partie le sera jusqu'à la fin du mois de septembre, dans la salle d'attente du service de pédiatrie.

Nouveauté cette année, la création d'un « arbre en Or », qui fait suite à une initiative de Sabrina Vailleau-Lanni, l'art thérapeute givrotine, qui collabore avec l'association « Le Rêve de Marie Dream».

Cet arbre en or, qui sera placé dans la salle d'attente du service pédiatrique, a permis aux participants à la marche d'apporter leur soutien aux enfants malades. Mais il permettra aussi à ces derniers d'exprimer leur maux, autrement que par la parole, puisqu'ils auront la possibilité d'accrocher à cet arbre leur propre message.

Pour mémoire, ces expositions sont organisées dans le cadre de l'opération nationale « Septembre en Or », qui vise à mettre en lumière la lutte contre les cancers chez l'enfant et récolter des fonds pour combattre cette maladie et améliorer les conditions de vie des enfants malades

Pour tout renseignement complémentaire sur l'association « Le rêve de Marie Dream » : https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/

Crédit photo « Le rêve de Marie dream »