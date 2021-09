Le Grand Chalon fait la promotion du Challenge de la mobilité

Aller au travail sans sa voiture? C'est l'objectif du Challenge de la mobilité pour réduire l'empreinte carbone des déplacements et prévenir les accidents. Ce vendredi, Le Grand Chalon tenait un point presse sur ce défi qui se déroule jusqu'au 22 septembre 2021. Plus de détails avec Info Chalon.

L'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Région, la DREAL et la Chambre de commerce et d'industrie régionale, organise le Challenge de la mobilité en Bourgogne Franche-Comtémobilité, du 16 au 22 septembre 2021.

L'objectif est d'inciter les usagers de la route à se déplacer autrement que seul en voiture pour leurs trajets domicile-travail : vélo, bus, marche, train, télétravail ou covoiturage.



À cette occasion, ils font l'expérience d'autres modes de déplacement. Les participants contribuent ainsi à la réduction de la congestion du trafic, des risques d'accident et de l'amélioration de la qualité de l'air.



C'est le premier challenge du genre organisé dans la région.



Parmi les 18 territoires inscrits à cette première édition, figure Le Grand Chalon qui s'est engagé dans ce challenge ludique.



Karine Plissonnier, vice présidente du Grand Chalon en charge de la mobilité, conviait la presse locale ce vendredi 17 septembre à 14 heures, devant la Sucrerie Rouge, à l'angle de la rue Maugey et de la rue Frangy, pour faire le point sur la mobilisation des collectivités et des entreprises qui se sont inscrites.



Plusieurs autres structures se sont déjà inscrites sur le territoire comme le CCAS et la Ville de Chalon-sur-Saône et parmi les entreprises du Bassin Chalonnais comme Alfa Laval Packinox, Framatome Établissement Chalon-Sully, Orange et Transdev STAC.



La participation est gratuite et le concours est ouvert à tous les établissements publics, privés ou associatifs du Grand Chalon.



Déjà investi dans la promotion des solutions alternatives, le Grabd Chalon a mis à disposition de ses agents 67 vélos et une trentaine de trottinettes électriques.



Comme l'indique Maurice Coupat, l'agent en charge des modalités du cyclable, depuis 2017, la collectivité territoriale a réduit son empreinte carbone de 7 tonnes de CO2.



Un autre objectif de ce point presse est d'inciter d'autres acteurs à mobiliser leurs employés. Ils ont jusqu'au 3 octobre prochain pour indiquer leurs itinéraires sur la plateforme.



Dans le cadre de la semaine de la mobilité, du 18 au 23 octobre, une campagne de sensibilisation à la trottinette électrique sera organisée au lycée agricole de Fontaines et au parc Eugène Freyssinet.



À noter également qu'au mois de novembre, une cérémonie des lauréats sera organisée par le Grand Chalon et que le jeudi 25 novembre, une autre cérémonie, cette fois au niveau régional, aura lieu avec remises de lots par l'ADEME.

Plusieurs agents du Grand Chalon étaient présents comme Patrice Brenot (développement économique), Franck Saudy (urbanisme) et Lucie Moral (environnement).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati