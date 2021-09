Des pizzas à un euro pour l'ouverture du Pizza Cosy

Pizza Cosy débarque à Chalon-sur-Saône! Pour le Jour J, l'enseigne proposait pour son ouverture des pizzas à un euro. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule : la totalité de l'argent récolté lors de cette première soirée a été reversé à l'association Le Rêve de Marie Dream qui mène des actions de sensibilisation et de collecte de fonds afin d'accélérer la recherche pour mieux comprendre et mieux soigner les cancers des enfants. Plus de détails avec Info Chalon.