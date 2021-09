Une Journée Citoyenne pour nettoyer et désherber

Certes la commune de Châtenoy-le-Royal n’est pas une commune qui laisse apparaître un manque d’entretien ou de nettoyage de ses rues ou de ses espaces publics, mais force a été de constater que malgré la bonne volonté du service de nettoiement communal il existe des non-droit.

Répartis en groupes pour secteurs spécifiques, la quarantaine de volontaires bénévoles, encadrés par les adjoints au maire et le maire lui-même, se sont repartis sur la commune pour effectuer un ramassage d’immondices laissés ou jetés sur les voies publiques ou les espaces de loisirs, de détente mis à la disposition de la population mais aussi pour aller désherber des petits chemins dans le quartier du Treffort.

Les mégots sont partout

Les équipes ne sont pas revenues bredouilles de leur périple intra-muros. Bien évidemment ce qui ressort le plus dans ce nettoyage de trois heures ce sont le nombre de mégots qui peuvent être jetés sur le sol ou autres bacs à fleur.

Que dire sinon que ce sont des canettes, des bouteilles plastiques ou en verre, des morceaux de ferraille, des cartons et des papiers, une multitude de cochonneries qui devraient aisément trouver place dans les poubelles destinées à cela, si le civisme faisait partie de l’éducation de certains.

Un désherbage controlé

S’il est un quartier qui semble coquet, il s’agit de celui du Treffort. Ensemble pavillonnaire en accession à la propriété ou en locatif, force est de constater que les habitants ont su façonner un joli ensemble. Des sentes ont été conçues par le lotisseur de façon à ne pas avoir de mitoyenneté. Ces sentes privées à l’époque sont devenues propriété de la commune et de ce fait se doivent d’être entretenues et surtout désherber. Cette journée citoyenne a permis de se rendre compte des lieux et de redonner une allure plus accessible, si tant est que ces sentes soient utilisées.

Du civisme face à l’incivilité

Cette matinée Citoyenne de ce samedi 25 septembre 2021 a toutefois permis de se rendre compte que 10% d’incivisme dérange 90% de citoyens respectueux de leur cité, de leur commune. Si la quarantaine de volontaires de cette journée, dont le maire a tenu à remercier chaleureusement lors du petit verre de l’amitié de fin de chantier dans la salle des Charmilles, a pu faire prendre conscience à d’autres habitants de Châtenoy-le-Royal du bien-fondé d’un peu de civisme en la matière, la journée aura été profitable pour le bien de tous.

JC Reynaud