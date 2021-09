COVID19 - La stratégie gouvernementale du "tester, isoler" prend du plomb dans l'aile

La stratégie gouvernementale du "tester, isoler" va prendre du plomb dans l'aile à compter du 15 octobre. Les tests pour les non-vaccinés passant en mode payant à partir de la mi-octobre, c'est en quelque sorte la seule vraie stratégie qui avait fait ses preuves qui va succomber. La vaccination n'empêchant en aucun cas le virus de circuler comme c'est démontrer ici ou là dans de très nombreux pays au point que la 3e injection et même au-delà est devenue la seule piste pour lutter contre un trop grand nombre d'hospitalisations et de cas grave. Il n'en demeure pas moins que la stratégie érigée depuis de longs mois sur le "tester, isoler" risque d'être clairement amputée en terme d'efficacité.

Disons-le franchement, la seule vraie stratégie susceptible d'isoler le virus, c'est bien celle du test. La vaccination permettant de limiter les formes graves sur les personnes les plus à risque. En faisant le choix du passage au payant, considérant les tests gratuits pour les non-vaccinés comme des "tests de confort", le gouvernement espère recueillir la vaccination des dernières hésitations.

Gratuit pour les mineurs, les vaccinés et sur prescription médicale

Pour tous les autres, il faudra sortir le carnet de chèque même si les tarifs ne sont pas encore clairement mentionnés.« On a mis en place les tests payants pour les étrangers au début de l’été. C’est 29 euros pour l’antigénique et 49 euros pour le PCR, a priori ça ne sera pas très éloigné de ce que l’on appliquera en France à l’automne » avait prévenu le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal il y a quelques jours, sans que les tarifs soient tranchés. Les autotests, disponibles en pharmacie, ils sont habituellement vendus au prix de 5,20 euros. Le prix de ces derniers ne devraient pas changer.

Un mois durant

Le pass sanitaire, instauré à partir des indicateurs sanitaires défavorables, devrait en toute logique disparaître avec les bons résultats enregistrés au cours des dernières semaines, à compter du 15 novembre. A compter du 4 octobre, la Saône et Loire comme une quarantaine d'autres départements va d'ailleurs assouplir les modalités notamment pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire. La suite logique que nous attendons tous, sera la levée sans restriction du pass sanitaire afin de retrouver un semblant de normalité pour les petits et les grands. Une suite qui ne devrait pas intervenir avant le 15 novembre.

Laurent Guillaumé