COLLEGE ROBERT DOISNEAU - 85 % des enseignants et 60 % des AESH en grève ce mardi à Chalon

Communiqué de l'équipe éducative du Collège Doisneau

Le collège Robert Doisneau est un collège fier de sa diversité, riche de ses différences. Il accueille des élèves en situation de handicap au sein de deux unités ULIS, des élèves primo-arrivants qui apprennent le français, de nombreux élèves ayant des troubles de l’apprentissage et suivis par des AESH. La tolérance est au cœur du projet pédagogique de l’établissement et des projets menés par les professeurs. Nous sommes ravis d’accueillir tous nos élèves et de favoriser le vivre ensemble. C’est pour eux que nous sommes en grève aujourd’hui. Pour mettre fin à une situation inéquitable.

Selon les indicateurs des services départementaux de l’éducation nationale, le collège Robert Doisneau est le troisième collège le plus défavorisé de département. Cependant, contrairement aux six autres collèges qui occupent le haut de ce classement, le collège Robert Doisneau n’est pas en REP. La dernière révision de la carte des REP qui s’effectue au niveau national remonte en effet à 2015 et une future révision n’est pas d’actualité. Cette différence de statut n’est pas sans conséquence pour les élèves et les personnels. Comment assurer l’égalité des chances quand les élèves des collèges REP bénéficient d’effectifs limités à 25 élèves par classe, de postes supplémentaires en AED, de moyens supplémentaires pour faire des projets ou des demi-groupes ? Les élèves du collège, qui remplissent pourtant les critères pour bénéficier de ces aides, se retrouvent à 29 élèves par classe en 4ème , un demi-poste d’AED a été supprimé en deux ans et ce mouvement va continuer, de l’aveu même de Monsieur Ben, DASEN, l’année prochaine. Les effectifs par classe sont de plus en plus lourds chaque année, et aux élèves s’ajoutent bien souvent la présence d’AESH qui accompagnent des élèves ayant des troubles de l’apprentissage. Cette année nous attendons encore le recrutement d’une assistante sociale...

L’année dernière, les heures d’enseignements artistiques n’ont pas été assurées pour tous. Trois classes n’ont pas eu Arts Plastiques de toute l’année, faute de professeur disponible. Neuf heures d’éducation musicale n’ont pas été assurées en complément de service : cela signifie que certains élèves n’ont pas eu d’enseignement artistique en classe de sixième : C’est inadmissible ! L’option photographie, force et identité de l’établissement, voit ses heures se réduire depuis deux ans alors même que la demande des familles est forte.

Le classement REP ne dépend pas du département ou même de l’académie, cependant, ces institutions locales peuvent nous aider et compenser en partie cette inégalité. Tant que le collège n’est pas classé en REP, nous réclamons qu’il soit doté de moyens lui permettant de ne pas dépasser 27 élèves par classe toute l’année, lui permettant de faire au moins une fois dans la semaine desdemi-groupes dans toutes les matières, lui permettant de maintenir et conforter les options en place. Nous réclamons également le rétablissement du demi-poste d’AED supprimé. A court terme cela implique l’ouverture d’au moins une classe supplémentaire. Accorder ces moyens supplémentaires n’est que rétablir l’égalité des chances pour nos élèves.