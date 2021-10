Retour en images sur la soirée étudiante du Grand Chalon à l'Abattoir (1/2)

Temps fort de la vie étudiante dans l'agglomération, une soirée festive s'est tenue ce jeudi 30 septembre de 19 heures 30 à 1 heure 30 à l'Abattoir.



Organisé par le Grand Chalon, cet événement était réservé aux étudiants des 19 établissements de l'agglomération. Une occasion également pour ces jeunes de se rencontrer et de s'amuser ensemble après la rentrée.



Au programme de ces festivités, de la magie en close-up avec Elbe Mago, du babyfoot, un laser game mobile ou une séance maquillage dans le HAIR Truck de Mélodie Rageot.



L'Espace Jeunesse était également présent avec Mostafa et Mickaël.



Labellisé Information Jeunesse (IJ) a parmi ses principales missions d'informer sur les thématiques jeunesse en lien avec les études (orientation, logements étudiants, mobilité internationale, loisirs...).



Et bien entendu, cette soirée étudiante n'en serait pas une sans musique et c'est Sans Jugement, le duo formé par Lou et Adrien, qui a ouvert les hostilités pour un DJ Set de folie!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati