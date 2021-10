François Toujas, Président de l’EFS, appelle à une mobilisation générale pour le don de sang

Face à cette situation, l’EFS se donne l’objectif d’augmenter les réserves de 30 000 poches en trois semaines et met pour cela en place une mobilisation exceptionnelle de ses équipes et de ses capacités de collecte pour accueillir les donneurs de sang.

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ... pendant 3 semaines, l’EFS accueillera tous les citoyens désireux de franchir le pas y compris ceux qui se présenteront sans rendez-vous, même si celui reste fortement recommandé. Si vous passez devant une collecte, n’hésitez pas à entrer, c’est le moment. Si vous recevrez une invitation de l’EFS, prenez rdv ... les horaires de la majorité des collectes sont exceptionnellement étendus, tant dans les maisons du don qu’en collectes mobiles, pour pouvoir accueillir un afflux nécessaire de généreux donneurs. Toutes les équipes de l’EFS sont mobilisées pour la collecte.

L’EFS a besoin des bras des donneurs mais aussi des bras des professionnels de santé : 200 postes sont ouverts au recrutement au niveau national. Les professionnels de santé, en particulier les infirmiers, médecins et biologistes, peuvent postuler sur efsrecrute.fr.

Pour François Toujas, Président de l’EFS : « Cette situation est inédite, il faut reconstituer les réserves de sang au plus vite. J’en appelle désormais à tous les citoyen(ne)s pour que l’EFS puisse continuer à fournir aux établissements de santé les poches de sang dont ils ont besoin pour soigner les patients. Si vous passez devant une collecte, ne vous posez pas la question, entrez ! Si vous recevez une invitation de l’EFS à une collecte, prenez-rendez-vous, même au dernier moment. »

La collecte de sang souffre depuis 18 mois de la crise sanitaire

La crise sanitaire impacte très fortement depuis 18 mois l’activité de l’EFS. La collecte est en tension permanente du fait :

- D’une fréquentation des collectes en baisse. Ces deux dernières semaines, environ 15% des rendez-vous sont restés vacants.

- D’un bouleversement de l’offre de collecte : les collectes en entreprises, dans les lycées et sur les campus, qui représentent 20 à 30% des dons, ont été en grande partie suspendues.

- D’une pénurie en ressources humaines : pour collecter du sang il faut des donneurs, mais aussi du personnel de santé. L’EFS fait face à de très fortes tensions sur les métiers d’infirmiers et de médecins sur l’ensemble du territoire, avec plus de 200 postes vacants.

Les réserves de sang sont aujourd’hui dans un état critique (77 000 poches de globules rouges alors qu’un niveau satisfaisant est de 100 000) et le prévisionnel des prochaines semaines reste très inquiétant. L’EFS compte sur la mobilisation du plus grand nombre.

Trouvez la collecte la plus proche de vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang.