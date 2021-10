Condamnation de Nicolas Sarkozy - la réaction du PRG 71

Le Maire de Chalon s’est exprimé immédiatement dans les médias après l’annonce de la condamnation du président Sarkozy,un ami,jugé pour des dépenses de campagne excédant largement ce que fixe la loi.

Si nous voulons que nos concitoyens retrouvent le chemin des urnes,nous devons redonner confiance en la politique et en les élus de la République.

Dans cette affaire,c’est l’image des politiques qui a été ternie par le premier d’entre eux un président de la République.

Pendant les dernières campagnes des Départementales et des Régionales,voilà ce qu’on m’a dit : « Vous êtes tous pourris…Jamais condamnés…La place est trop bonne…Je n’irai pas voter ! »

Je ne me reconnais pas dans ce portrait,comme bien d’autres collègues.

Il est donc urgent que les privilèges cessent (pourtant abolis le 4 août 1789 !),que l’exemplarité accompagne la fonction présidentielle et rappeler que nous sommes tous égaux devant la loi.

La Justice doit être indépendante du pouvoir politique.Pour bien remplir sa mission et s’occuper de tous les justiciables,donnons lui plus de moyens humains et matériels.

Ce n’est pas en refusant d’accueillir Christiane TAUBIRA ,alors garde des sceaux,qu’on se grandit.



Francine CHOPARD

Conseillère municipale à Chalon sur Saône.

Conseillère régionale.

PRG Le centre gauche 71.