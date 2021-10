Le nouveau binôme en force de la rue de la Banque à Chalon-sur-Saône

Au 1 rue de la Banque, ce sont deux visages familiers Chalonnais qui vous allez croiser encore un peu plus. Entre Anne, figure bien connue dans l'univers commerciale chalonnais et Georges, technico-commercial, l'Atelier Labrosse vous attend afin de vous proposer toute la gamme de fermeture et ouverture de l'habitat. Jusqu'au 31 octobre, l'opération TVA offerte est proposée par l'Atelier Labrosse, maison existante depuis 1978 à Montchanin. L'atelier est ouvert du lundi au samedi de 9H à 12h et de 14h à 19h. Contact Georges Cadignan au 06 71 67 16 90 - Atelier au 03 85 91 74 47

L.G