« Ecoute donc voir », spectacle proposé vendredi soir au Réservoir

Un spectacle "Ecoute donc voir" par la COMPAGNIE L’ESTAMINET ROUGE

est proposé en partenariat avec le Réservoir Ville de Saint Marcel et le Grand Chalon Direction des Solidarités et de la Santé Service Santé et Handicap

Le vendredi 5.11.2021 à 20h30

A partir de 12 ans Entrée libre - réservations conseillées au Réservoir : 03 85 42 46 27

https://www.calameo.com/read/005419179fc761dd56119