Quoi de beau du côté de LaPéniche en novembre?

Après un mois d'octobre aux petits oignons avec dont le temps fort le festival Dancing People Don't Die, LaPéniche continue dans sa lancée en proposant une programmation pas piquée des hannetons pour le mois de novembre : Sidilarsen, Ferraille, Péniche, la tournée de la FEMA, Mona Kazu Release Party, NO&RD, Scuffles, le ciné-BD-concert «Et si l'amour, c'était aimer?» et Pelouse. Plus de détails avec Info Chalon.

Après un mois d'octobre riche en émotions, l'association Mosaïques-LaPéniche continue dans sa lancée avec une programmation pas piquée des hannetons en novembre.



Et ça commence fort ce vendredi 5 novembre à 20 heures 30 avec Sidilarsen.



3 ans après l'emblématique «Dancefloor Bastards», les Sidi sont de retour avec «On va tous crever». Avec en première partie, Ferraille.



Le trio instrumental post-rock-noise Péniche revient le jeudi 11 novembre à 19 heures avec un nouvel EP à l'identité plus prononcée et assumée.



Dimanche 14 novembre, la FEMA fera étape à l'Abattoir. Le même jour à 18 heures, Mona Kazu Release Party, venu présenter son 3ème album «Steel Your Nerves», et NO&RD, avec Olivier Mellano à la guitare et Régïs Boulard à la batterie.



Samedi 20 novembre à 20 heures 30, c'est au tour de la techno punk de Scufles, un groupe qui sent les bars et la bagarre.



Et pour finir le mois, le jeudi 26 novembre à 20 heures 30 pour le ciné-BD-concert «Et Si l’Amour C'Était Aimer» de Fabcaro, par Totorro & Friend.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati