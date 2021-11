Violences urbaines : Julien Odoul s'est rendu à côté de Montbéliard

Communiqué :

Violences urbaines en Nord Franche-Comté : Racailles partout, justice nulle part !

Depuis mardi 26 octobre au soir, les habitants du Nord Franche-Comté vivent au rythme de la voyoucratie. De Belfort à Montbéliard, en passant par Offemont, Audincourt, Sochaux et Héricourt, cela fait près de cinq nuits que des quartiers du territoire s'embrasent. Toute la panoplie des actes de vandalisme y est passée : destruction de caméras de surveillance, incendies, attaques contre la police et les pompiers et même agression de deux contrôleurs de bus à la Petite Hollande à Montbéliard vendredi 29 octobre provoquant une grève du service.



Si certains, par naïveté ou complaisance, assimilent ces émeutes à « l’effet halloween », il convient de souligner que, dorénavant, toutes les fêtes populaires du Nouvel An jusqu’à la Fête Nationale sont prétexte à des émeutes urbaines et à des flambées de violences.

Pour de nombreux quartiers, c’est même devenu le quotidien. Le laxisme d’Etat et l’impunité institutionnalisée sont responsables de cet état de désordre permanent et de violence continue dans notre pays où les racailles, financées par le trafic de drogue, mènent dorénavant une vraie guerre de contrôle du territoire contre l’Etat et ses représentants.

En déplacement le 29 octobre dernier aux Champs-Montants à Audincourt, Julien Odoul et les conseillers régionaux RN, Géraldine Grangier et Jacques Ricciardetti, ont pu échanger avec les renforts policiers sur le terrain concernant les difficultés rencontrées par la police en l'absence de réponse pénale. Avec seulement 3 interpellations dont 2 mineurs, le bilan judiciaire est très mince en comparaison avec la gravité des évènements.

A l’occasion de ce déplacement, Julien Odoul a rappelé l’absence de changement dans les quartiers sensibles et notamment celui des Champs-Montants, dont l'environnement s'est dégradé depuis les alertes publiées par la presse il y a 20 ans alors même que ce quartier a bénéficié de la politique de la ville via les 266 millions d’euros accordés à l’agglomération de Montbéliard.

Avec Marine Le Pen, le Rassemblement National propose des mesures fortes pour lutter contre cette délinquance endémique : arrêter l'immigration de peuplement qui nourrit le communautarisme et le séparatisme, la construction de 40.000 places de prison, séparer les petits délinquants des multi-condamnés, réprimer judiciairement les trafiquants de drogue, assurer l'effectivité des peines, expulser les criminels et délinquants étrangers, supprimer les allocations familiales aux familles de mineurs délinquants.



Julien Odoul

Porte-parole du Rassemblement National

Président du groupe RN au Conseil Régional de Bourgogne - Franche-Comté