COVID19 - A partir de lundi, une soixantaine de départements obligent au port du masque à l'école

Une soixantaine de départements français réinstaure le port du masque obligatoire dans les écoles à compter de lundi, jour de rentrée des vacances de la Toussaint. Entre septembre et octobre, un certain nombre de départements avaient levé une partie des contraintes. Mais depuis, les choses changent à grande vitesse.A l'échelle nationale, le taux d'incidence est désormais de 60,7 cas quotidiens pour 100.000 habitants, en moyenne sur sept jours. Cet indicateur augmente de manière régulière depuis le 7 octobre, date à laquelle il était redescendu à 43,8. Les départements les plus impactés sont la Guyane et la Martinique, mais aussi le Maine-et-Loire, la Haute Corse et les Bouches-du-Rhône, qui affichent tous des taux d'incidence supérieurs à 100 cas pour 100.000 habitants.

A l'échelle européenne, nombre de pays renforcent leur lutte contre la COVID, qui malgré les efforts liés à la vaccination repart de plus belle.