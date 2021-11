L’EVB en concert le 11 décembre 2021 à Chalon sur Saône

Fondé en 1971 par Bernard Têtu, c’est un chœur mixte constitué d’une cinquantaine de chanteurs amateurs issus principalement des régions chalonnaise et dijonnaise. Il a été successivement dirigé par Jacques Echivard, Etienne Meyer, Manuel Simonnet et depuis 2017 par Jean-Charles Dunand.

Cet Ensemble interprétera pour cette période de Noël 2021 des pièces d'Anton Bruckner, Ola Geilo, Morten Lauridsen, Francis Poulenc, Camille Saint-Saens et Eric Whitacre;

Patrick Xolin accompagnera l’Ensemble Vocal de Bourgogne et interprétera quelques pièces et intermezzo pour piano seul de Jean-Sébastien Bach et Johannes Brahms.

Ce concert est gratuit ou à la libre participation du public.

Ce même concert sera donné le dimanche 12 décembre à 17h en l’église Notre Dame à Beaune.

JC Reynaud