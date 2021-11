115 opposants au pass sanitaire à Chalon-sur-Saône

Ce samedi 20 novembre, pour le 19ème week-end consécutif, les opposants au pass sanitaire ont une nouvelle fois manifesté dans les rues de Chalon-sur-Saône. Le cortège a fini devant la Salle Marcel Sembat où se tient ce wsek-end la 2ème édition du Salon de la Bande Dessinée. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis plusieurs semaines, ils ne sont plus qu'une centaine à manifester le samedi dans les rues de Chalon-sur-Saône contre le pass sanitaire, mais ils n'abandonnent pas le mouvement.



Dénonçant une nouvelle fois «une dictature sanitaire», les opposants au pass sanitaire se sont mobilisés ce samedi 20 novembre pour le 19ème week-end consécutif à Chalon-sur-Saône.



Au départ de la Place de Beaune et après quelques prises de parole, le cortège, entonnant à plusieurs reprises leur célèbre refrain («On est là! On est là!»), s'est élancé sur les coups de 15 heures 30 pour rejoindre les abords de la Maison des Syndicats, en passant par le Centre-Ville et le quartier de la Citadelle.



Ils étaient 115 au plus fort de la manifestation, selon les organisateurs, 110 selon la Police.



Infatigables, les manifestants ont profité de la proximité de la Maison des Syndicats pour manifester devant la Salle Marcel Sembat où se tenait la 2ème édition du Salon de la Bande Dessinée.



Yoann Janet, un des organisateurs de la mobilisation, leur a donné rendez-vous le mercredi 24 novembre à 18 heures 30 sur la Place de Beaune pour une agora.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati