30 ans de conseil municipal pour Jean-Luc Cottier

30 ans de présence et d’activité au sein du conseil municipal de Mercurey, voilà ce que venait marquer la « médaille d’honneur régionale départementale et communale échelon vermeil « remise par Dominique Juillot à son ami et ancien conseiller et adjoint Jean-Luc Cottier.

30 ans à résumer en quelques chiffres, Jean-Luc en choisissait 3 : « 150 réunions du conseil municipal, 35 permanences de 2 à 3 h pour des élections diverses et 75 bulletins municipaux soit un oeuvre littéraire de 300 pages ».

A la question « est-ce une médaille du travail ou du mérite ?» la réponse était simple « c’est juste un souvenir : souvenir de gens que j’ai côtoyés, avec qui j’ai aimé travailler, souvenir de celui qui m’a « recruté » Maurice Juillot, souvenir de mille petites et grandes choses qui ont fait changer Mercurey, souvenir familial de mes deux arrière grands pères tous deux adjoints pendant la grande guerre. »

Outre Dominique Juillot, la sénatrice Marie Mercier et le député Rémy Rebeyrotte ont tour à tour félicité le « récipiendaire » pour « son engagement et sa fidélité à son village », tout en rappelant leur plaisir à avoir travaillé pendant toutes ces années avec Jean Luc Cottier lors de sa carrière de journaliste au « Courrier », à Radio Chalon et enfin au JSL.

Quant à Dominique Juillot, avant d’épingler la médaille, c’est l’ami plus encore que le maire qui rappelait les années de travail commun, là aussi tant au plan municipal que journalistique, un travail agréable avec « un homme parfois critique mais toujours à bon escient et à l’humour parfois un peu grinçant mais toujours plaisant ».