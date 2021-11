CORONAVIRUS - C'est bien un pass vaccinal qui est instauré...

En politique, il faut le courage des décisions et le courage d'en assumer les conséquences. Depuis bientôt deux ans, le monde entier vit au rythme des annonces gouvernementales qui varient, se contredisent et nous malmènent dans notre quotidien de citoyen. Olivier Véran, Ministre de la santé a précisé un chiffre qui fait froid dans le dos, 67 % des cas de COVID recensés dans le monde sont en Europe ! Problème de décomptes du nombre de cas, problème de transparence sur les données épidémiologiques... peut-être et même sans doute à vrai dire....

Reste que désormais 90 % des Français âgés de plus de 12 ans sont vaccinés et on nous avait tant vendu le principe de l'immunité collective à compter de 75 % qui finalement ne voit pas le jour et ne le verra sans doute jamais. Et quand 100 % de la population sera vaccinée ? Il faudra s'attendre à la fin de ce marasme ? En fait, la seule chose de sûre, c'est que personne n'en sait rien finalement.

Il nous est annoncé l'absence de reconfinement ou d'instauration de jauges... encore heureusement ! alors que mois après mois, les Français se plient docilement aux règles car tous nous espérons la fin au plus vite de cette situation qui dure que trop.

Aurait-il fallu accélérer sur la question de la vaccination et des tests au moment où nous étions dans le creux de la vague ? De nombreuses questions se posent et méritent d'être posées ? Mais dès lors qu'on s'aventure sur le terrain de l'interrogation légitime et démocratique, on se voit pointer sur le banc des accusés... au risque de se voir placarder comme complotiste.

Ras-le-bol de cette ambiance anxiogène, de cette ambiance d'une France dos à dos, de celle qui accuse d'imbécilité celui qui ne veut pas, qui accuse de mouton celui qui veut. Ras-le-bol de cette fracture, de cette violence latente où chacun s'érige en donneur de leçon vis à vis de l'autre qui ne pense pas comme lui.

A compter du 15 janvier, tous les Français auront l'obligation d'une troisième dose, peu importe leur système immunitaire, peu importe leur état de santé... parce qu'il s'agit d'un élan de solidarité nationale que l'on doit avoir. Au fil des mois qui passent, malgré toutes les tentatives gouvernementales d'essayer de prouver le contraire, c'est bien un passeport vaccinal qui se met en place... encore faut-il avoir le courage politique de le dire... ou pour le moins de ne pas dire le contraire ! Que de vaines polémiques alors que l'obligation vaccinale aurait mis un terme très vite à ce bazar !

Espérons pour notre santé mentale et notre vivre-ensemble tirer un trait au plus vite là-dessus.. ça n'a que trop duré !

Laurent Guillaumé