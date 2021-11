Une programmation de mi-saison (de janvier à juin 2022) très alléchante au Conservatoire du Grand Chalon

Lundi, à 10 heures, dans la salle de l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon se déroulait une présentation à la presse de la mi-saison 2022 organisée par l'équipe à Robert Llorca, Directeur du Conservatoire.

Face à la presse (de gauche à droite) : Géraud Malard , secrétaire Général de la programmation/Production de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Jean- Jacques Parquier, Responsable Théâtre, Anne Briset, Responsable diffusion et action culturelle (programmation) et Robert Llorca.

Robert Llorca ouvrait la séance (Extraits du discours): « Bonjour à toutes et à tous ! Je remercie toutes les équipes et je voulais préciser que la saison de l’Auditorium, elle est soutenue par une équipe technique, par une équipe de communication, soutenue par le personnel de billetterie, par le personnel de l’accueil et l’ensemble des agents du Conservatoire. Cette 2e partie de mi-saison de janvier à juin 2022, elle a une particularité puisqu’elle a été fortement conçue par Stéphane Warnet qui était responsable de la programmation auparavant et terminée par Anne Briset qui est encore responsable de programmation pour 2 jours, puisque hélas pour nous, Anne nous quitte pour reprendre une carrière de musicienne à plein temps et donc c’est ça dernière apparition en public ; une mi-saison qui a donc été coproduite par l’équipe, par des personnes différentes mais l’on reste dans un travail collectif sur lequel plusieurs intervenants donnent leurs avis et font des propositions. C’est un travail également très partenarial, j’en veux pour présence à nos côté aujourd’hui de Géraud Malard de l’Espace des Arts. Je salue aussi la présence de Bruno Alvergnat pour le CNAREP mais c’est aussi une saison qu’on co-construit avec LaPéniche, L’Arrosoir, la Cité de la Voix de Vezelay… et de nombreux partenaires !».

« Vous savez que le Conservatoire, que ce soit dans sa pédagogie ou dans sa diffusion, donne un axe particulier sur la création, la Direction Régionale des Affaires Culturelles notamment nous soutient énormément sur ce volet là, c'est-à-dire le volet qui nous permet de commander des œuvres, qu’elles soient chorégraphiques, qu’elles soient théâtrales ou qu’elles soient musicales, ce qui nous permet aussi de prendre en résidence des artistes, des équipes artistiques au complet et de vous donner à écouter, à voir et à entendre des nouvelles créations ».

Anne Briset : « Comme vient de le dire Robert, à l’occasion de mes deux derniers jours, je voulais vous remercier pour les rencontres que l’on a faites et les échanges que l’on a eu et j’ai été très heureuse de faire partie de l’équipe et d’ailleurs je les remercie pour leur accueil. Mon départ est lié à un choix vraiment très personnel, celui de ma carrière artistique qui m’appelle fortement ! ».

Anne annonçait ensuite la présentation d’un spectacle qui lui tenait à cœur, celui de ‘TUBULUS’ de Philippe Ollivier pour enfants de 3 mois à 3 ans (à voir dans la sélection info-chalon en fin d’article).

Jacques Parquier : « Il n’y a jamais eu autant de théâtre au Conservatoire dans la programmation mais grâce à Stéphane qui fait partie maintenant du bureau des influences, cela permet de programmer des compagnies théâtrales, qu’elles soient anciennes ou nouvelles et cela dans toute la région et la grande Région Bourgogne Franche-Comté. On propose donc 1 spectacle par mois et ces spectacles, ils ont en commun d’avoir une écriture contemporaine forte, engagée, parfois difficile mais qui permet de divertir en faisant réfléchir et jouer dans une multiplicité de lieux : 1 joué ici au Conservatoire, 3 au Grain de Sel et 1 au Théâtre Piccolo et par ailleurs avec des esthétiques différents puisque l’on va de la marionnette au théâtre classique revisité d’une façon précise ! ».

Géraud Malard, présentait de façon plus détaillé le spectacle 'Let’s move' une ‘Comédie Musicale’ prévue au mois de juin 2022, précisant : « Que vous soyez professionnel ou amateur 150 personnes seront retenues pour monter sur scène afin de danser le mambo de West Side Story, danser sur le rythme de la musique de Mary Poppins ou chanter sous la pluie avec Fred Astaire ! Il faut donc vous inscrire rapidement sur le site de l’Espace des Arts ! ». (à voir dans la sélection info-chalon en fin d’article).

‘Tubulus’ (Musique): Spectacle de Philippe Ollivier pour les enfants de 3 mois à 3 ans, plateau de l’Auditorium le mercredi 12 janvier à 10 H, 16 H15 et 17 H 30

‘Arca Ostinata’ (opéra) : Nino Laisné / Daniel Zapico au Petit Espace de l’Espace des Arts, le mardi 25 janvier à 20 heures

‘9e nuit des conservatoires’ : Evénement National qui se déroulera au Conservatoire du Grand Chalon, le vendredi 28 janvier

Orchestre ‘Le Grand Symphonique’ : Direction Philippe Cambreling à l’Auditorium le mardi 8 et le jeudi 10 février à 20 heures

‘Téléphone-Moi’ (théâtre) : Spectacle de la compagnie F.O.U.I.C, spectacle qui revisite l’histoire de De Gaulle à aujourd’hui, à l’Auditorium, le jeudi 3 mars à 20 heures.

‘Spectacle d’ouverture de la Semaine de la Danse’ : A l’Auditorium le mercredi 16 Mars à 19 heures avec la présentation des pièces chorégraphiques avec les danseurs des classes préparatoires

Orchestre ‘Les Siècles/ 100% Stravinsky’ : Direction François-Xavier Roth avec l’interprétation notamment du ‘Sacre du Printemps’, Grand Espace de l’Espace des Arts le vendredi 18 mars à 20 heures

‘19e semaine de la Danse’ : A l’Auditorium du mardi 22 Mars au 26 Mars

‘Brass Band’ (orchestre) : Direction Philippe Cambreling à l’Auditorium le samedi 2 avril à 17 heures.

‘Bonobo’ (concert illustré) : Compagnie Fracas à l’Auditorium le samedi 9 avril à 17 heures

‘Piazzolla 2021’ (musique ‘Tango Nuevo’) : Venez à la rencontre de Louise Jallu, récompensée aux victoires de la musique catégorie jazz, au Théâtre Piccolo, le dimanche 10 avril à 11 heures.

‘Kyle Eastwood invite Hugh Coltman’ (musique et chant) : Découvrez un univers jazz à l’Espace des Arts le vendredi 15 avril à 20 heures

‘Maous’ (danse et musique): Spectacle de la compagnie Ecarts à l’Auditorium, le samedi 16 avril à 17 heures

‘Clôture de l’amour’ (théâtre) : Interprété par deux anciens élèves du conservatoire, le jeudi 5 et le vendredi 6 Mai au Théâtre du Grain de Sel à 20 heures.

Time to Time (musique d’aujourd’hui & danse) : Spectacle produit par SuperNova/ Alexandros Markeas (création) à l’Auditorium le samedi 4 juin à 17 heures

Let’s move (Comédie Musicale) : Que vous soyez professionnel ou amateur (150 personnes seront retenues) venez monter sur scène pour danser le mambo de West Side Story, danser sur le rythme de la musique de Mary Poppins ou chanter sous la pluie avec Fred Astaire. Inscrivez vous vite sur https ://www.espace-des-arts.com/ Spectacle prévu le samedi 11 juin à 17 heures au Théâtre du Port Nord et suivi d’un barbecue géant. (En famille dés 8 ans)

