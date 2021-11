La mobilisation pour octobre rose à Crissey a permis de collecter 1615 €.

Ce mercredi soir, Éric Mermet et Danielle Bégonin étaient entourés des élus, des représentants des commerces participants pour remettre aux associations qui viennent en aide aux femmes atteintes du cancer les dons collectés pendant tout le mois d’octobre sur la commune de Crissey.

Thérèse Bessette responsable de l’antenne de Chalon de la ligue contre le cancer, Chantal Doyen vice-présidente de l’association Toujours Femme et Corasaône ont reçu un chèque de don. La somme totale des dons pour cette édition 2021 d’octobre rose s’élève à 1615 € et ceci grâce à la générosité des habitants(es) et à la participation, la mobilisation très forte des commerçants et artisans de la commune.

Comme l’a souligné le maire de Crissey, pour cette 7ème édition, le bilan est très positif, c’était la première manifestation après tous ces mois de contraintes sanitaires. Il a remercié Danielle Bégonin et les agents de la commune pour leur implication et le travail de préparation, leur présence le jour de la marche, etc…

Il a remercié très chaleureusement les participants, en particulier l’association Dynamic Crissey pour la vente de roses, l’entreprise Fanor pour la vente de sacs et le centre de loisirs (ventes de petits objets) tous les trois étaient présents le dimanche 3 octobre, et ceux qui ont participé durant tout le mois, la pharmacie de Crissey qui avait placé une urne, l’institut Dou’s Harmony qui a reversé 1€ pour 1 heure de soin, Cop’ & Co qui a fait un don, Creastyl coiffure qui, pour sa première participation, a fait un don, sans oublier la boulangerie Fred qui a reversé 1,50€ par gâteaux d’octobre rose vendus (405€ collectés).

Éric Mermet a donné rendez-vous en 2022 pour continuer d’apporter, par la mobilisation de tous, une aide à celles et ceux qui se battent contre le cancer du sein.

On ne redira jamais assez : faites un dépistage avant qu’il ne soit trop tard.

C.Cléaux