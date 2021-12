Le CDMJSEA71 a récompensé 10 bénévoles lors de la soirée des trophées de l’OMS à Châtenoy le Royal.

Ce samedi, pour la soirée des trophées de l’OMS présidée par Jean-Marc De Micheli, le président Gérard Tollard du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône-et-Loire (CDMJSEA 71) était à Châtenoy le Royal dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, pour récompenser dix bénévoles très impliqués dans le monde associatif, originaires de notre département.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy, de Françoise Vaillant conseillère départementale, de Christian Cuénot président du comité départemental de l’OMS, de Jérôme Vincent adjoint de St Rémy, de Thierry Thevenet président du comité départemental de tir de Bourgogne, pour ne citer que quelques personnalités, des élus, des présidents et responsables d’associations, des partenaires et sponsors de l’OMS.

Le maire de la ville a souhaité la bienvenue aux personnes présentes, il n’a pas manqué de préciser le rôle primordial des associations dans la vie d’une commune et le lien social qui se tisse autour elles.

Ensuite, le président de l’OMS, Jean-Marc De Micheli a débuté son discours par un jeu de copier-coller de 2019 à 2021, 2020 restant une année blanche voire noire pour les associations. « Comme nous n’avons rien de plus précieux que le temps, il n’y a pas plus grande générosité que de le donner » citant une phrase de Joseph Kessel, pour rappeler ce qu’est le temps donné par les bénévoles qui sont 13 millions en France. Il a terminé son discours en précisant : « donner envie de venir ou de revenir faire du sport, c’est souvent les infrastructures et l’encadrement qui oriente les choix.» et citant une réflexion d’un grand sportif Mickaël Jordan : « certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et les autres font que ça arrive.».

Comme chaque année, et dans le sillage de sa Fédération éponyme, le CDMJSEA71 a honoré dix bénévoles du département. Gérard Tollard président du CDMJSEA71 a appelé sur scène Vincent Bergeret, Roland Bertin, Jérôme Vincent, Thierry Thevenet, Michel Dumerger, Maurice Chazeau et Françoise Vaillant pour remettre les récompenses aux récipiendaires de cette soirée.

Les bénévoles nominés sont : Stéphanie Drillien de Saint Christophe en Bresse, Joëlle Goujon de Chalon sur Saône, Claire Jaeger de Frontenaud, Catherine Molenda du Breuil, Anne-Claire Simonneau de Chagny, Jean-Paul Coussot du Creusot, Rémi Favre de Châtenoy Le Royal, Georges Henriot de Montchanin, Georges Leblanc du Creusot et Michel Marlot de Digoin.

Christian Cuénot président du comité départemental des OMS a honoré Marie Françoise Rebillard secrétaire du CMS, bénévole discrète qui travaille dans l’ombre.

Pour cette année 2021 le coup de cœur de la municipalité a été décerné à Pierre Patenet, récompense remise par Vincent Bergeret accompagné de Pascale Lepers et Henri Lombard. Pierre Patenet est depuis 1980 à Châtenoy le Royal, homme discret, il est partout : musicien à la Bandas, il pratique le vélo, la marche, les arts martiaux, les échecs, la peinture à Copains Couleur dont il est le président et il s’implique dans le forum des associations.

L’OMS a récompensé les arbitres et éducateurs sportifs des 9 associations sportives présentes. 3 membres de chaque association ont reçu un trophée.

RCR Rugby : René Chambaz, Roger Bergeron et Dominique Drillien.

ABC Basket: Maxime Perrodin, Sylvain Sagaspe, Jean David Chataigner. Les trophées leur ont été remis par Delphine Loriot ancienne basketteuse et conseillère municipale.

ABCR Boules : Gilbert Demont, Lucette et Daniel Vieublé, Daniel Veau.

AMCR Judo : Laurent Petit, Anne Laure Chamberland, Fanny Guinet.

ASL Tennis de table : Georges Tissier, Jaques Brulé, Alain Licandro.

ASCR Foot : Pascal Jeudi, Loïc Pineau, Pascal Albin.

Echecs : Bernard Agius, Stéphane Thevenot, Michel Collenot.

Yoseikan : Christian Morice, Raphèle Jeannet, Didier Gaugy.

TSCR Tir : Jean-Pierre Rebourgeon, Yvonne Le Floch, Daniel Guillot.

Une soirée des trophées qui a renoué avec la tradition même si le public avait volontairement été limité pour répondre aux nouvelles mesures sanitaires. Une façon aussi de rebondir sportivement face à la covid pour tous ces membres d’associations qui contribuent largement au bien-être et à la vie de Châtenoy et pas que !

C.Cléaux