Un livre, des photos, des chevaux, Carina Mac Laughlan…et la sublimation crève l’écran

Noël et merveilles vont rimer très prochainement. Banal en somme. Sauf qu’en la circonstance le second ouvrage photographique de Carina Mac Laughlan disposera de tous ses atouts pour damer le pion à la platitude.

L’authenticité jusqu’à la moelle

Passeuse d’émotions via son appareil photo, Carina boute hors de son champ d’action toute référence à l’anthropomorphisme. Pas le genre de la maison. Seules comptent derrière l’objectif prêt à ne pas en perdre une miette vérité non édulcorée de l’instant, pureté originelle, et liberté réciproque dans son havre de paix. Par voie de conséquence, s’en trouve gagnant le déversoir des pulsions sensitives. Dans un climat fusionnel de haute volée, quadrupèdes et être humain sont à l’unisson de l’abolition des barrières, tant physiques que psychiques.

Témoins inattaquables, les clichés de la pasionaria de la gent chevaline donnent à voir. Doux euphémisme. A contempler les splendeurs. A méditer. A sortir prestement par la grande porte des sentiers battus afin que le regard durablement posé s’enrichisse d’éléments nouveaux et probants. L’espèce de chanson de geste fige pour l’éternité les envolées lyriques, et l’on ne peut que rester béat d’admiration devant un travail ciselé qui ne doit rien d’autre qu’à l’empathie aiguisée par le respect abyssal dû à des compagnons de route au port altier et à la grandeur suprême, même si un sort contraire en a contaminé plus d’un…Mais l’émancipation des équidés suite au blanc-seing offert sur un plateau a autorisé le gravissement virtuel de l’Everest. Renversement de situation. Ce n’est que justice…

Votre second ouvrage s’inscrit-il dans la continuité du premier ? De quelle manière se singularise-t-il ?

« Ce deuxième ouvrage « Clan des Vagabonds Affranchis » est la suite du premier livre « Le Clan des Vagabonds Confidences de Chevaux Révoltés ». Ce nouveau livre de photographies consacrées aux chevaux leur donne l’opportunité de se présenter, de témoigner par eux- mêmes, et me permet de révéler ce qu’ils offrent de confiance, d’amitié, de noblesse. Pour cet ouvrage et grâce à Z’est Éditions, j’ai souhaité par la qualité de ce livre, du papier, de l’impression, que les photographies placent largement à l’honneur la magnificence de ces chevaux et portent leurs beaux messages.

De la lumière et des ombres naîtront peut être une étonnante compréhension de cet animal si sensible. Et pourquoi pas réussir à ce que l’on découvre, contemple et considère les chevaux d’une autre façon ?

Ce livre est imprimé en France par l’imprimeur réputé et éco-responsable, Escourbiac, spécialisé dans l’impression de beaux livres de photographies d’Art. »

A quand remonte cette indestructible passion pour ce que l’on appelle couramment “la plus noble conquête de l’homme” ?

« D’aussi loin que je me souvienne...Mon premier mot, mon premier dessin...Depuis toujours. »

Le fait par votre travail d’attribuer à cet animal naturellement photogénique une valeur ajoutée est-il chose aisée ?

« Ces chevaux rejoignent le Clan des Vagabonds parce qu’ils sont « trop ou de trop ». Leur résilience et la complicité entre nous, sont les piliers d’une symbiose qui permet des clichés particuliers et au-delà de l’esthétique. D’autant plus lorsque l’on partage la vie de ces chevaux 24heures/24 et 365jours/365 depuis des décennies.

C’est aussi du travail, la volonté de sensibiliser et le souhait de montrer d’eux le plus sublime de leur bel univers. Ces photographies sont la synthèse du lien exceptionnel avec ces chevaux autrefois bannis parce que considérés comme dangereux. A présent, ils proposent leur générosité et leur noblesse. Par ces images, j’essaie d’ouvrir les regards sur la réalité et la vérité des ces chevaux. Loin des mises en scènes aseptisées et superficielles, de chevaux toilettés et contenus pour des séances photos. Mes photographies restituent l’authenticité de chevaux affranchis. Jeux, complicités, liberté, crins emmêlés, terre, poussière, angles de prises de vues improbables et au plus proche des Vagabonds, voila les ingrédients de mon travail artistique et ce qui m’autorise à aborder une autre dimension du cheval. «

Quelles propriétés sont selon vous véhiculées par le cheval ?

« Je répondrais que cela dépend pour qui !

Le cheval évoque la noblesse d’âme, la bravoure, la liberté, la beauté, la puissance et la rapidité. Les chevaux sont aimés dans le monde entier et ils sont omniprésents dans l’art, la mythologie, le folklore de bien des cultures. Les chevaux inspirent dans tous les domaines artistiques, et ils sont souvent représentés sauvages, indomptables, vaillants et fougueux.

Cependant, le paradoxe dramatique pour les chevaux est que cela a mené à leur exploitation. Le cheval bien que « la plus noble conquête de l’homme », est encore trop souvent abusé, maltraité, exploité et mangé lorsqu’il ne rapporte plus. »

Traitez-vous d’égal à égal avec vos chevaux ? Sont-ils des modèles dociles ?

« Le Clan des Vagabonds est né de la proximité, du respect et de l’amitié que je partage avec des chevaux qui se sont révoltés contre des humains qui ont abusé d’eux. Tous ont des tempéraments affirmés et rebelles, et chaque cheval a sa personnalité et propose les nuances de son caractère.

Lors des séances de photographies, aucune contrainte n’est imposée aux chevaux. Toute interaction est volontaire de leur part. Ils sont les cocréateurs de ces photographies. Entre nous, il n’y a surtout pas de docilité, ni de domination de l’un sur l’autre !

Je laisse ces exigences aux chevaux à d’autres. A ceux qui pensent que le cheval est une proie, à ceux qui perpétuent culture et tradition et ne considèrent souvent un cheval que s’il est soumis aux ambitions humaines.

Les Vagabonds sont des modèles facétieux et espiègles. C’est leur courage et leur révolte qui créent la magie lorsque je les photographie. «

Est-ce de l’ordre de “A la vie, à la mort ?”

« Les chevaux qui intègrent le Clan des Vagabonds le sont pour la vie. Lorsqu’ils vieillissent et que leur état décline, je leur apporte les soins, les attentions dont ils ont besoin pour traverser au mieux l’hiver de leur vie. Et pour ceux que la mort emporte, je suis à leur chevet jusqu’au dernier souffle. Des épreuves et un déchirement à chaque fois un peu plus difficiles à affronter. »

Auriez-vous pu tomber sous le charme d’un autre animal ?

« Tous les animaux ont mon respect. De l’araignée tombée dans la baignoire que je sors délicatement afin qu’elle ne passe pas dans le siphon. A la souris, aux volatiles et à tous les êtres vivants quels qu’ils soient, domestiqués ou non. Après, mon affinité avec ces chevaux révoltés est privilégiée. Cela est une évidence depuis l’enfance de partager leur existence et de les protéger. »

Vous contribuez également au maintien en vie du grand mammifère dans certaines circonstances…

« Oui, fatalement...Enfin, je dirais plutôt que j’empêche lorsque les conjonctures le permettent que des chevaux soient abattus pour des raisons fallacieuses. Certaines personnes, sous couvert d’aimer les chevaux très fort, en font leur souffre-douleur pour réaliser leurs objectifs, et abandonnent toute sagesse et bon sens.

Les egos, les ambitions et la bêtise de quelques individus de ce microcosme équestre, ne supportent pas l’insoumission de leur équidé chéri. Alors commence l’escalade, entre un humain qui s’acharne et abuse de force et coercitions, et un cheval qui résiste, se révolte et finit par devenir « dangereux » pour qui se trouvera sur son chemin.

Pour quelques-uns de ces chevaux dits dangereux, j’ai la possibilité de leur offrir la vie sauve. Les chevaux Vagabonds dévoilent leurs joies, leurs forces bienveillantes, leurs exubérances. Ils livrent leurs images et témoignent dans ce livre, aussi, pour tous ceux qui sont supprimés dans l’indifférence. Au fil des photographies, les histoires de mon livre sont belles et émouvantes et se terminent bien. C’est important et précieux de pouvoir accomplir cela grâce aux Vagabonds ! »

Qu’est Le clan des vagabonds ? Avez-vous besoin d’apports particuliers pour subvenir à ses besoins ?

« Le Clan des Vagabonds est né de la volonté folle de proposer une existence apaisée, à des chevaux «sans espoir» pour cause de tempérament dangereux pour l’humain.

Le Clan des Vagabonds n’est pas une association, ni un refuge, ni un sanctuaire. Simplement une démarche personnelle et un chemin de vie pour accéder à l’équilibre délicat et tendre, entre des êtres vivants qui se ressemblent, et se sont affranchis d’un « monde » impitoyable, pour ceux qui ne se domptent pas.

Après quelques déménagements et bien des périples et luttes pour rester fidèles à l’idéal qui nous allie, nous avons trouvé notre havre de paix en terre de Bresse Bourguignonne !

Comme écrit dans un texte de mon premier livre

« le nacre de ta robe et l’ocre de la boue

Aujourd’hui comme demain je suis le gardien de mes chevaux...

Errance...

De prés en écuries, de fermes en pâturages, du sud au nord, pour rester avec eux pour qu’ils restent avec moi. Le Clan des Vagabonds, à la quête d’un herbage promis, où les chevaux sont chevaux, sans harnais ni caveçon, où les entiers sont libres, sans barreau, ni bourreau. Où les allures sont déliées, sans selle, ni fer. Les crinières sont teintes des ocres de la terre, les yeux gourmands d’horizon sans clôture, pour exprimer des galops infernaux qui résonnent sur la terre, la queue en panache et les naseaux ouverts, qui font pleurer les âmes car les chevaux sont beaux. »

Ces expériences donnent matière à la création. Depuis 2003 je suis « Artiste photographe ». Ce sont exclusivement la vente des photographies d’Art de ces chevaux en séries limitées, numérotées et signées, des livres, des cartes de vœux, des calendriers, sur commande ou à travers mes expositions qui me permettent de gérer, de soigner, d’entretenir les chevaux intégrés au Clan. Ces équidés sont à mon entière charge.

Nous vivons dans une simple ferme que nous avons équipée pour installer au mieux le Clan. Mon compagnon et moi assurons ensemble les tâches quotidiennes de nettoyage, entretiens et soins aux chevaux et aussi aux ânes adoptés. »

Quand sortira votre livre ?

« Au tout début décembre.

Il sera expédié par la Poste à ceux qui ont souscrit.

Le livre sera disponible dans toutes les librairies indépendantes ou non (disponible sur place ou à la commande auprès du libraire), une partie des Maisons de la Presse, tabac- presse, de rares offices de tourisme, Cultura, Fnac, certaines boutiques (indépendantes), des musées (ex. musée des Beaux-Arts, Au Duché de Bourgogne, ...), la plupart des Bi1, Auchan, ATAC, certains Super U, Leclerc (espaces culturels), Intermarché, Carrefour Market, sur le site internet de l’éditeur Z‘est éditions : https://zest-editions.fr/, les sites internet de vente de livres.

Pour une prise de contact :

Exposition en cours jusqu’au 9 janvier 2022 :

Restaurant Le Pré Vert

Place du Champ de Foire,

71220 La Guiche

Téléphone : 03 85 24 16 41

Si des personnes bien intentionnées souhaitent contacter Carina, elles peuvent le faire par mail à l’adresse ci-dessus. Elle pourra volontiers y donner suite et proposer au cas où un rendez-vous pour une rencontre avec le Clan des Vagabonds, situé entre Louhans et Lons-le-Saunier.

Crédit photo : DR Propos recueillis par Michel Poiriault

