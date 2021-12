Rencontre avec l'auteur David Tougeron à la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

Né au Creusot le 18 juin 1973, David Tougeron est un auteur qui a débuté très jeune dans l’art de l’écriture. A l’âge de 13 ans, il obtient le 2e prix du concours Carcot, organisé par la prestigieuse société des poètes et artistes de France, grâce à son professeur de lettres qui a envoyé les poésies de ses élèves au concours.

C’est vendredi 26 novembre que David Tougeron est venu à la bibliothèque de Châtenoy pour une rencontre échange avec le public. On a pu noter la présence de deux élus de la commune, Fabrice Rignon et Nathalie Ferry. Il a présenté aux personnes présentes son parcours, son mode d’écriture, sa manière d’être au travers de ses écrits, ses craintes, ses sentiments, tout ce qui lui permet d’écrire. Il a expliqué qu’il écrivait pour le plaisir depuis son plus jeune âge mais à la quarantaine, par un heureux hasard, il avait rencontré un éditeur.

En novembre 2013, cet éditeur lui fait confiance et publie ̏Ligne de vie˝, le premier recueil de poésies, ̏Ligne de vie˝ c’est sa vie avec les embuches, les joies, les doutes, les interrogations sans jamais quitter le but fixé.

Ensuite viendra le recueil ̏Deux˝ publié en décembre 2018 par une autre maison d’éditions Edilivre. ̏Deux˝ est un recueil plus en nuances, il y a plus de sentiments, d’échanges avec son double, avec l’être aimé. La couverture de son livre a été illustrée par une aquarelle de sa fille.

Le dernier né de la plume de l’auteur ̏Esprit « pandémie »˝. Ce troisième recueil est le reflet de la période que chacun vient de passer. Son écriture est pleine de métaphores, malgré tout le fil garde un sens.

Il a aussi parlé de ses auteurs préférés, Prévert, Lamartine, Beaudelaire, ..., et il a répondu aux questions sur sa vie, sur les textes de ses recueils et son prochain ouvrage qu’il écrit : un roman policier.

C.Cléaux