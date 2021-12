HOPITAL DE CHALON - La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier reprécise les choses

« Mobilisée sans détours sur la question de la désertification médicale, je suis de tous les combats pour l’hôpital local de Louhans, de Tournus, le centre hospitalier de Chalon, le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, la médecine de ville…

S’agissant de la réunion à Sennecey-le-Grand évoquée dans le communiqué de la CGT, le temps de parole était forcément limité dès lors que le directeur de l’ARS, qui venait de Besançon, avait un temps contraint et que ce Conseil citoyen était ouvert exceptionnellement aux maires, confrontés à cette situation difficile. Si tout est lié, hôpitaux et médecine de ville, le thème de la réunion n’était pas l’hôpital, mais celui des maisons de santé sans médecin et des territoires désertés.

Ma préoccupation était de préserver la parole de ces élus, auxquels la réunion était principalement dédiée. Je regrette que Mme Roussot, représentante de la CGT, n’ait pu interroger M. Pribile, mais d’autres personnes ont été dans cette situation… Je lui ai proposé de la rencontrer dans la foulée au sujet de l’activité chirurgicale au centre hospitalier de Chalon. Cette dernière proposition tient toujours, à l’endroit qui lui conviendra. »