Il s’appelait Voyou, adopté à l’âge de 10 ans et demi

C’est d’abord l’histoire d’un jeune couple qui s’installe dans la vie. Dans l’enfance de Romain, il y avait un chien à la maison. Et comme cette présence animale apporte ce qui ne s’exprime pas en un mot, mais irradie longtemps après, cette envie le rattrape d’adopter son propre chien.

Ce témoignage nous est confié par Brigitte, la mère de Romain : « Je témoigne pour mon fils et ma belle-fille qui ont perdu très récemment Voyou, leur golden retriever âgé de 17 ans et 7 mois. »

Adopter un chien sénior

La SPA de Chambéry lance une « Opération séniors ». Le jeune couple pousse les portes du refuge. Parmi d’autres, Voyou était là, qui attendait, avec 10 ans et demi d’une autre vie dans le regard. Le personnel du refuge explique son passé : « Ses maitres étaient retraités, le chien a vécu 10 années paisibles auprès d'eux. À leur décès, leurs enfants n’ont pas pu s’en occuper, ils l’ont amené ici. »

Le jeune couple est immédiatement séduit par Voyou, un golden retriever d’allure majestueuse et calme. « Et malgré son âge, explique Brigitte, ils se lancent dans l’aventure. Ils ont voulu lui apporter tendresse et bonheur pour ses vieux jours. »

7 années de bonheur inespéré

« Jamais ils n’auraient imaginé pouvoir profiter de sa présence durant plus de 7 ans ! poursuit Brigitte. Voyou a été un compagnon extraordinaire… »

Si le golden avait pris l’habitude de siester auprès de ses maitres précédents, il redécouvre, avec sa nouvelle famille, la joie des promenades. Et l’excitation qu’elle suscite. C’est une cure de jouvence, une véritable renaissance ! Ses maitres l’emmènent partout en vacances avec eux, à la montagne, en Italie…

Lui qui jouait peu dans sa vie précédente ne se sépare plus de son dinosaure en peluche ! Ce ne sera pas « ses vieux jours », mais une deuxième vie que Romain et sa femme lui ont offerte.

Une confiance absolue

Les derniers mois, Voyou est devenu presque aveugle. Mais le handicap, dans une famille aimante, n’est pas synonyme de malheur. Brigitte nous conte un rituel particulièrement touchant : lors de ses promenades, Voyou s’en remettait entièrement à son maitre, frôlant sa jambe pour guider ses pas.

Habituellement, c’est le chien d’aveugle qu’on admire, et à juste titre. Que dire de Romain qui a su développer une relation profonde avec son chien, jusqu’à anticiper ses besoins ?

Laissons, pour finir, la parole à Brigitte : « Bien sûr, depuis jeudi, c’est la tristesse, le chagrin qui se sont installés ; mais restent pour toujours des années de bonheur, de complicité et d’amour. »

Par Nathalie DUNAND

