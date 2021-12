Distribution des colis de Noël à la Maison de quartier du Centre

Après la Résidence Autonomie Robert Béduneau, l'Union des Comités de quartier a assuré cette traditionnelle distribution des colis de Noël à destination des personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes atteintes de handicap des quartiers Saint-Vincent et Sainte-Marie, à la place du Comité Saint-Vincent toujours en sommeil...

Ce vendredi après-midi, 53 colis ont été distribués.*

Dans les colis, les bénéficiaires retrouveront de la terrine de veau, de la terrine de campagne, de la volaille sauce aux girolles, une bouteille de Saint-Chinian, des papillotes, de la confiture de pêche de vigne et un sachet de flocons de maïs enrobé de chocolat blanc et chocolat noir.

Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, était secondé par André Sanvert et Dominique Martin, respectivement trésorier et secrétaire adjoint de l'Union.

Étaient également présents et représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Domininque Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, et Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales.



* Soit 38 Colis simples et 15 colis doubles.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati