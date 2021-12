Intégrale des sonates et partitas de Bach interprétée par Nathan Mierdl en concert à Fontaines.

C’était samedi 4 et dimanche 5 décembre que Nathan Mierdl Violoniste était en concert à l’église St Just de Fontaines.

Avant le concert, Laurent Demouron, président de l’association ̏Les Amis de l’église St Just de Fontaines˝, a souhaité la bienvenue aux personnes présentes et les a remerciées pour leur soutien. Il a ensuite cédé la place à Nathan et son violon.

3 sonates et 3 partitas, BWV1001 à BWV1006 de Bach interprétées avec brio par Nathan Mierdl, ont enchantées le public dans l’église St Just. Just elle porte bien son nom tant la qualité de l’acoustique est excellente, l’auditoire de ce dimanche était subjugué par la virtuosité du jeune violoniste et buvait sa musique oreilles grandes ouvertes.

Nathan, âgé de 23 ans, a déjà un beau parcours de musicien. Né à Francfort-sur-le-Main, il débute la musique très tôt et le violon à 5 ans, instrument qui le passionne. En 2006 il va rejoindre le conservatoire Jean Philippe Rameau de Dijon pour ensuite poursuivre à Cologne en 2011 et Boulogne-Billancourt en 2012 puis il rejoint en 2013 le conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Roland Daugareil. Il y obtient son Master de concertiste en 2018, c’est à cette époque qu’il est devenu Premier violon co-soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il n’a que 19 ans.

Nathan Mierdl est comme chez lui à Fontaines par ses attaches familiales et il est déjà intervenu bénévolement par deux fois pour l’association ̏Les Amis de l’église St Just de Fontaines˝ au profit de la restauration de cette église St Just.

Il a décroché de nombreux prix internationaux, il va crescendo et en 2018 il participe aux olympiades du violon (prestigieux concours Menuhin) où il décroche le 2ème prix séniors, le prix des auditeurs internet, le prix de la pièce contemporaine du concours et le prix talent exceptionnel qui lui vaut l’accès à un violon Stradivarius de la haute époque pour une période de 2 ans.

Info Chalon : Nathan, pourquoi Fontaines pour ce concert ?

Nathan Mierdl : « Fontaines c’est un peu chez moi bien que je sois né à Francfort mais je passais mes vacances à Fontaines chez mes grands-parents. Ma maman est originaire du chalonnais. »

Ce jeune talent prometteur a de beaux jours musicaux devant lui et envoutera encore longtemps le public avec les sons enchanteurs de son violon.

C.Cléaux