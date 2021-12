Fin de l'opération «Job'us» au collège Jean Vilar

Ce mardi 14 décembre, le bus de l'emploi s'est arrêté devant le collège Jean Vilar pour sa dernière étape. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce sont les élèves du collège Jean Vilar qui ont bénéficié de la dernière étape du Bus pour l'emploi qui sillonne depuis 13 octobre différents secteurs de Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal et Saint-Rémy.

Pour les organisateurs de l'opération «Job'us», il s'agit d'un «format expérimental», comme l'indique Delphine Clerc, responsable de secteur de la Mission Locale du Chalonnais.

Ce bus de l'emploi a pour but d'aider les jeunes et les personnes éloignées de l'emploi à retrouver un travail, des aides à l'embauche, à rédiger une lettre de motivation ou des informations sur l'orientation.

Il s'agit d'une initiative de Driss Essabar, responsable sûreté et référent sociétal chez Transdev STAC, pour remédier à ces difficultés.

Une dernière fois encore, cette opération était parrainée par le Grand Chalon, au titre de Transdev STAC et le Plan Local pour l'insertion par l'emploi (PLIE) et la Mission Locale du Chalonnais, Pôle Emploi, le Service Prévention spécialisée de la Sauvegarde 71, Actual, l'École de production de Chalon-sur-Saône, et le Service Jeunesse de la Ville de Chalon-sur-Saône.

La thématique du jour était la découverte des métiers.

Encadrés par Claudie Gaillard, la principale du collège, une 20aine de 3èmes répartis par petits groupes se sont rendus dans le bus de l'emploi.

Les agents sur place ont également fait une présentation des métiers porteurs aux 4èmes ainsi des Plate-forme Partenariale de Prévention des Ruptures Scolaires (PPRS).

Étaient présents pour cette dernière étape, David Edmond, nouveau directeur de Transdev STAC, Annie Lombard, vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, Lise-Reine Ruault, conseillère de Pôle Emploi, Morgane Melin, chargée de recrutement chez Actual, Barbara Grand, responsable pédagogique à l'École de production de Chalon-sur-Saône, Béatrice Perrin-Leconte, bénévole à l'École de production de Chalon-sur-Saône, Isabelle Gauthier, informatrice Jeunesse du Service Jeunesse de la Ville, Assitan Diallo, conseillère de la Mission Locale du Chalonnais, et Florent Marin, éducateur spécialisé au sein du Service Prévention spécialisée de la Sauvegarde 71.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati