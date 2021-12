Mardi 14 décembre, Artisans du Monde et le Club Solidarité d'Hilaire de Chardonnet étaient présents dans la cour de l'Ancien Collège pour la 2ème édition du Marché de Noël du lycée Émiland Gauthey. Plus de détails avec Info Chalon.

Encadrés par Setti Messoussa, professeur d'économie et gestion, les 15 élèves de CAP et 24 élèves de 1ère Commerce option Vente leur ont prêté main forte.

Toute la journée, les élèves et l'équipe éducative du lycée pouvaient acheter des bijoux et créations du Niger et des produits issus du commerce équitable.

L'occasion pour les lycéens de faire une bonne action tout en apprenant.

Étaient notamment présents, Élisabeth André et Nadine Mountaz d'Artisans du Monde, et Denise Bousquet du Club Solidarité d'Hilaire de Chardonnet.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati