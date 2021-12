Comment stimuler la reprise d'activité pour les bénéficiaires du RSA en Saône et Loire ?

André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, Christine Robin, vice-présidente chargée de l’insertion et de la formation et Sébastien Martin président du Grand chalon, ont fait le point sur le dispositif envisagé pour aider les bénéficiaires du Revenu de solidarité active à reprendre une activité professionnelle.

C'est le moment plus que jamais au regard du rebond économique dont profite la Saône et Loire comme tous le territoire métropolitain, malgré le contexte sanitaire encore pesant. André Accary, entouré de Christine Robin, Sébastien Martin, Annie Lombard avait donné rendez-vous chez Orbandal Découpage à Crissey, entreprise qui vient de recruter récemment un bénéficiaire du RSA.

S'appuyer sur des secteurs d'activité qui recrutent

Ils sont en nombre les secteurs d'activité qui recrutent en Saône et Loire, et d'ailleurs aucune entreprise n'échappe à la problématique des ressources humaines. Un paradoxe alors que le contexte sanitaire pèse toujours sur l'ambiance générale. "Cibler des parcours de formation pas très long", c'est en substance la stratégie menée par le Conseil Départemental de Saône et Loire, afin de joindre les deux bouts.

Répondre aux problèmes de mobilité

Le département de Saône et Loire souligne que le dispositif porté par la collectivité départementale s'adresser à 70 % des bénéficiaires du RSA. Des bénéficiaires confrontés très souvent à la problématique de mobilité (pas de permis ou pas de voiture, problème de garde pour les enfants, de logement) mais aussi la question de la maîtrise des outils numériques de plus en plus utilisés quelque soit le métier. Pour rappels, les secteurs qui recrutent sont pléthoriques... des services à la personne en passant par le BTP, la logistique, le téléconseil, les métiers de la production industrielle ou encore la restauration et le commerce.

Objectif 1000

6785 bénéficiaires du RSA sont visés par le dispositif avec l'idée de réinsérer sur le marché de l'emploi quelques 1000 personnes, en lien étroit avec les collectivités locales. L'idée étant de tout mettre en oeuvre localement afin de lever tous les freins à l'embauche. Tous les acteurs locaux sont mis à contribution afin de trouver des réponses adaptées aux bénéficiaires du RSA, avec par exemple des places en crèche, la location de voiture via des plateformes de mobilité, la mise à disposition de logements vacants... En Saône et Loire, l'heure est à la mobilisation générale ... parce que ça correspond aussi à un vrai besoin du côté des employeurs.

Les premiers effets concrets devraient être perceptibles à l'horizon du printemps prochain.

Laurent Guillaumé - Photos Christian Cléaux