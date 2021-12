Maxime l'explorateur a emmené les écoliers givrotins faire « Un tour du monde des animaux »

200 élèves, de maternelle à CE1, ont bénéficié hier matin d'un spectacle original et pédagogique, proposé par le chalonnais Maxime Ribotti

Le traditionnel spectacle de Noël, offert par la municipalité givrotine aux élèves de maternelle, s'est déroulé hier dans la salle des fêtes, au grand bonheur des enfants, mais aussi de l'artiste, Maxime Ribotti. Ce dernier était en effet très heureux de pouvoir se produire hier, alors qu'il doit malheureusement composer en ce moment avec les nombreuses annulations de dernière minute, liées au contexte sanitaire.

Mais sur Givry, selon son Maire Sébastien Ragot et « conformément à la ligne de conduite que la commune s'est donnée depuis le début de la pandémie ».la décision a été prise de maintenir ce spectacle en adaptant son organisation, plutôt que de l'annuler. Tout en laissant bien sûr le choix aux écoles d'y participer, ce qu'ont fait les écoles Notre Dame de Varanges et Lucie Aubrac. Elles ont en plus pu élargir le nombre de classes invitées, suite au renoncement de l'école maternelle Léocadie Czyz, qui ne sera pas oubliée pour autant, puisque ses élèves se verront offrir par la Mairie des Pères Noël en chocolat.

Au final, près de 200 élèves ont pu apprécier ce spectacle, en étant répartis sur deux séances et dans le parfait respect des règles sanitaires, à savoir un espace entre chaque classe dans la salle des fêtes, la désinfection des mains des enfants à leur arrivée, le port systématique du masque, l'aération de la salle et la désinfection des sièges entre les deux représentations.

Et au final, les enfants ont passé un très bon moment lors de ce spectacle, à la fois amusant et très instructif, durant lequel Maxime Ribotti a su instaurer une vraie interactivité avec les écoliers, qui se sont prêtés au jeu avec enthousiasme.