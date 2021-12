Le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a participé à un contrôle routier

Dans le cadre des actions initiées pour lutter contre l’insécurité routière en cette fin d’année, Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, a participé à un contrôle routier organisé par la Police Nationale ce vendredi 17 décembre, vers le Pont de Bourgogne. Plus de détails avec Info Chalon.

Relâchement sur les routes de Saône-et-Loire : en cette période de vacances scolaires et de fêtes de fin d'année, les infractions se multiplient.

En 2021, on dénombre 30 décès sur les routes de Saône-et-Loire dont 2 sur le seul secteur de Chalon-sur-Saône.

«Nous ne pouvons nous satisfaire de retrouver des chiffres qui se rapprochent de ceux de 2019», nous explique le sous-préfet.

Si 2020 fut une année particulière, marquée par les périodes d'interdiction de déplacement*, avec 20 décès, 2019 fut une année noire dans le département avec 48 décès.

Un bilan macabre qui fait de la Saône-et-Loire un département très accidentogène, particulièrement au niveau des routes départementales et de la RCEA.

Sous la supervision du commandant Valerie Kosica, les agents de police se sont positionnés au niveau du rond-point de l'Europe, en raison de son important trafic.

Côté prévention, la Police Nationale distribuera des éthylotests le 31 décembre, Place de l'Obélisque.

Le bilan de ce contrôle routier, qui s'est déroulé entre 15 heures 30 et 16 heures 15, totalise :

— 2 non-transferts de carte grise

— 2 téléphones au volant

— 1 conduite malgré une annulation de permis.

Le conducteur récidiviste a été placé en garde à vue.

À la faveur de ce bilan conséquent, le sous-préfet a rappelé les consignes de sécurité à respecter et que d'autres contrôles routiers auront lieu dans les prochains jours.

* Ces périodes d’interdiction ont été mises en place pour la première fois du 17 mars au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours), et une deuxième fois du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 18 jours).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati