Deux assemblées générales de l’OMS en une seule !

Pour les raisons sanitaires, que la non raison semble ignorer, l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal a tenu à régulariser les deux années d’activité, 2020 et 2021, ce qui semble louable sur le plan statutaire.

Bien évidemment il a appartenu au président de l’OMS en exercice, Jean-Marc De Micheli de présenter deux brefs et très courts rapports d’activité, accompagné de son rapport moral. Une intervention brève pour les raisons que l’on connait depuis bientôt deux années et qui ont sérieusement handicapées la vie associative sportive et par conséquence celle de l’Office Municipal des Sports, organisme qui fédère le monde sportif Châtenoyens au travers de ses différentes sections sportives que sont : le basket, les boules, les échecs, le football, le judo, le karaté, le rugby, le sport scolaire au collège, le tennis de table, le tir sportif et le volley.

Toutes ces associations offrent au plus grand nombre des possibilités d’expression sportive des plus petits aux plus grands, bien sûr en matière de compétition pour la très grande majorité mais aussi en matière de sport loisir.

C’est le coté positif que retiendra le Président de l’OMS dans son rapport moral : « Certes nous avons tous souffert de cette pandémie que ce soit en matière de compétitions comme en matière de perte d’effectif. Souhaitons que cela soit derrière nous maintenant. »

Un CMS à la disposition des clubs

Un rapport d’activité qui s’est complété par l’intervention de Marie-Françoise Rebillard, secrétaire du Centre Médico Sportif (CMS)qui n’a pu constater que 49 visites médicales en 2020 et 54 visites en 2021. Des chiffres qui son loin en-dessous de ceux du passé, dûs à l’absence de compétitions mais aussi au fait de nouvelles dispositions prises au regard des licences sportives de part les instructions nationales. Un médecin est cependant disponible pour faire passer les visites médicales obligatoires et demandées par certaines fédérations sportives. « Un plan de relance » auprès des sections sportives sera fait pour la prochaine saison.

Coté trésorerie, Michel Perrin, grand argentier de l'OMS a présenté des comptes en excédent ce qui prouve la bonne santé de l'Office, tout en apportant le soutien financier aux différents clubs.

2022 sera l'année de la plaquette pour laquelle les premières démarches auprès de partenaires finançeurs est en cours par les bénévoles de l'association.

Le soutien des élus

Une assemblée générale qui était honorée par la présence de nombreuses personnalités :

Dominique Melin, vice présidente du Grand Chalon laquelle confirmait « Toute la raison d’exister des OMS pour aider les clubs face à un certain individualisme et cette tendance aux sports loisirs plutôt que les clubs et des compétitions motivantes. »

Françoise Vaillant, conseillère départementale s’est félicitée « Pour la ténacité des membres des clubs. Il faut avoir la foi pour que le sport continu à être une vraie raison sociale. »

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal, assisté de Pascale Lepers et Henri Lombard, adjoints, s’est à nouveau réjouit de voir repartir la vie associative sportive : « Il fallait être de bonne constitution pour suivre les directives tant gouvernementales que préfectorales durant ces derniers mois. Mais sachez que l’on sera toujours attentifs auprès des associations et particulièrement celles qui éprouvent des difficultés. »

Puis revenant sur la Soirée des Trophées de l’OMS : « Je tiens à saluer l’initiative de l’OMS pour avoir su récompenser les dirigeants, éducateurs, arbitres ou bénévoles qui oeuvrent au sein des clubs. Je ne vous cache pas que je suis content de vous retrouver pour une Assemblée générale. »

JC Reynaud