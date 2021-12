AVIS DE DECES - Madame Madeleine MICHAUD née SIMON

CHALON-SUR-SAÔNE, - LES CHARREAUX



Jacqueline et Bernard Barataud, sa fille et son gendre ;

Emilie et Nicolas, Julien et Julie, Lucie et Carlos,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Romane et Julia,

ses arrière-petites-filles ;

ses belles-sœurs,

ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine MICHAUD

née SIMON

survenu le mercredi 22 décembre 2021, à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 3 janvier 2022, à 10h30, en l'église de Sainte Thérèse à Saint Rémy, puis au crématorium de Crissey à 12 heures.

Une boîte à dons en faveur du Telethon sera mise à votre disposition.

Madeleine a rejoint son époux,

Abeldécédé en 2006.



La famille remercie le personnel de l'EHPAD Villa Thalia et plus particulièrement Delphine et Roselyne qui l'ont accompagnée dans ses derniers instants.

Selon son souhait, ses cendres et celles de son époux seront transportées au cimetière de Calviac en Perigord (24370) et y seront inhumées le jeudi 6 janvier à 11 heures.

Fleurs ou plaques pourront y être adressées à cette occasion.

Afin de ne pas ajouter de la peine à la peine, nous vous demandons de respecter les gestes barrières. La pandémie ne nous autorise pas à vous inviter à un verre de l'amitié. Nous le regrettons vivement. Prenez soin de vous.