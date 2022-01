Il a fallu prendre son mal en patience ce dimanche pour remonter via l'A6

Ce n'est pas forcément une surprise : Beaucoup avaient choisi la deuxième semaine des vacances, pour partir à la montagne ou dans le Sud. Et forcément, il y a du monde sur l'A6 ce dimanche, dans la traversée de la Bourgogne et de la Saône-et-Loire, en attendant les bifurcations en direction de l'A36 en direction de Besnaçon, Mulhouse et l'Alsace et de l'A31 en direction de Dijon, Troyes, Reims, Metz et Nancy...

Ce dimanche 2 janvier en fin de matinée, les progressions étaient au ralenti et il fallait donc faire preuve de patience. Dans l'autre sens, en direction de Lyon, Saint-Etienne et la vallée du Rhône, la circulation était fluide.