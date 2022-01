Recyclez vos sapins de Noël !

Un bac récupérateur et un emplacement de stockage seront disponibles jusqu’au 17 janvier 2022. Les sapins ne devront pas être floqués ou garnis de décorations quelconques afin qu’ils puissent ensuite être broyés et recyclés et permettre le paillage des massifs par le service des Espaces verts de la commune.

Cette opération entre notamment dans les clauses du Label 4 Fleurs lequel sera revisité en 2023.

Le maire Vincent Bergeret et son Premier adjoint, Roland Bertin, à l’initiative de cette idée, ont déposé le premier sapin dans la benne de récupération. Ils invitent le plus grand nombre de Châtenoyens à utiliser ce moyen, tout en pensant au recyclage de ce produit végétal.

JC Reynaud