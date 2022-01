Espace des Arts : 'Le Passé', un spectacle intense à voir absolument !

Nourri par une écriture splendide, Julien Gosselin réalise une mise en scène extrêmement précise et innovante qui utilise tous les moyens techniques...

L’histoire du Passé est habilement construite à partir de cinq œuvres de l’auteur russe Léonid Andréïev (1871-1919). Elle débute lorsque Guéorgui, convaincu que sa femme le trompe, lui tire dessus à plusieurs reprises.

Profondément ébranlée, elle part s’installer chez sa sœur. Loin d’y trouver la paix, la jeune femme s’enfonce dans un délire psychotique qui en vient à posséder son corps et son esprit.

Nourri par une écriture splendide, Julien Gosselin réalise une mise en scène extrêmement précise et innovante qui utilise tous les moyens techniques : dans la fosse, une régie cinéma et des musiciens, sur le plateau, des décors d’époques et juste au dessus, un immense écran où apparaissent les acteurs filmés en direct dans des pièces de la maison parfois invisibles sur scène.

Happé par la richesse des idées et l’extraordinaire jeu des comédiens, le public est immergé dans un autre siècle, un autre style de vie et d’art scénique.

VEN 14 JAN 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 15 JAN 2022 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE



Tarifs : de 7 à 24€ - Plus d'informations et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/le-passe

