Par manque de locaux de stockage, Les Restos du Cœur lancent un appel à la solidarité

L'association a reçu encore dernièrement des propositions de dons de mobiliers et d'appareils électro-ménagers et c'est à contre-coeur qu'elle a parfois dû les refuser par manque de place. Elle recherche urgemment à titre gracieux un local de 30 mètres carrés dans les environs proches du centre de distribution. Plus de détails avec Info Chalon.