L'Union des commerçants et artisans de Givry tente de remobiliser ses adhérents

Cette réunion s'est tenue lundi soir dans la salle de l'ancienne gare, en présence d'une quinzaine de commerçants et artisans givrotins, et de représentants de la municipalité. Les deux précédentes assemblées générales n'ayant pu se tenir pour cause de COVID, celle-ci a porté sur trois années, 2019, 2020 et 2021.

Après avoir rappelé les objectifs poursuivis par l'association, Aurélien Bry a clairement fait part à l'assistance présente du regret du bureau de voir les commerçants et artisans givrotins si peu impliqués dans son fonctionnement. « Cette association est avant tout ce que nous tous, adhérents, décidons d’en faire. Ne demandons pas seulement ce que l’UCAG peut faire pour nous, et demandons-nous de temps en temps ce que nous pouvons faire pour l’UCAG, c’est-à-dire pour la bonne santé du commerce givrotin en général. »

L'association compte aujourd'hui 36 adhérents, soit 4 de moins qu'en 2018. Et malgré l'arrivée de nouveaux commerçants. 6 pas de portes sont aujourd'hui inoccupés ou « inactifs », dont 5 sont situés rue de la République.

Il ressort du rapport d'activité, que l'association a souhaité en 2019 organiser des manifestations, permettant de mettre en avant les adhérents, de promouvoir le commerce givrotin tout en offrant aux visiteurs des moments de convivialité, et cerise sur le gâteau, de dégager des bénéfices. Mais l'élan a malheureusement été coupé en 2020 et 2021, à cause du contexte sanitaire, même si certains adhérents ont participé aux manifestations, qui ont été initiées par la municipalité, pour relancer la dynamique commerciale dans le village.

Au niveau financier, si 2019 a été bénéficiaire, 2020 et 2021 ont été déficitaires. Déjà parce que l'UCAG a organisé peu de manifestations pendant ces deux années, mais aussi parce qu'elle a investi dans des actions visant à favoriser la relance économique, tout en exonérant les adhérents de cotisations dans une période, qui pour certains, a été difficile. Ceci étant, la situation à fin 2021 est saine puisqu'il reste plus de 6 000 euros en caisse.

Aurélien Bry a ensuite remercié toutes les personnes, qui ont œuvré pour la réussite de l'association durant ces dernières années, et a rendu hommage à Philippe Dorier, disparu il y a peu, « qui était très attaché à notre commune et un fervent défenseur de son tissu commercial. »

Enfin, les personnes présentes ont procédé à l'élection du bureau après, comme cela se fait chaque année, la démission des 6 membres actuels, 6 personnes se sont portées volontaires pour siéger au bureau durant cette nouvelle année 2022 : 4 anciens ( Aurélien Bry, Élodie Simaeys, Pascale Pierre et Laurence Badet) et 2 nouveaux : Raphaël Frévent (restaurant La Cadole) et Christophe Vacher (électricien). Elles ont été élues à l'unanimité.

Le bureau, qui se réunira prochainement pour déterminer le rôle de chacun de ses membres, espère que le message aura été entendu, et qu'en 2022, les membres de l'association seront plus acteurs que consommateurs.



Pour tout renseignement sur l'UCAG : [email protected] ou 03 85 44 31 44