AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre CHATILLON, ancien directeur du CIFA Jean Lameloise

CHÂTENOY-LE-ROYAL, SAULIEU



Marie-Pierre Chatillon,

son épouse ;

Marie-Maud et Adrien,

ses enfants ;

Maxime et Arthur,

ses petits-enfants ;

toute sa famille,

ses amis et ses collègues,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Pierre CHATILLON

Directeur du CIFA Jean Lameloise de Mercurey de 1979 à 1999

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 10h15 au cimetière de Saulieu où l'on se réunira dans l'intimité familiale et amicale.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.