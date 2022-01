COVID-19 - En Saône et Loire, la vaccination est désormais ouverte sans rendez-vous

Il est désormais possible de se faire vacciner sans rendez-vous contre la COVID-19 dans les centres de vaccination de Saône-et-Loire. Les personnes souhaitant se faire vacciner doivent se présenter dans le centre de leur choix, munies de leur carte vitale et de leur pass vaccinal, si elles en disposent.

Il reste possible de continuer à prendre rendez-vous dans les centres de vaccination via la plateforme Doctolib ( https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19 ) ou par téléphone au 03.85.90.87.41.

Tout savoir sur la foire aux questions actualisée par le ministère des Solidarités et de la Santé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/...